Son Dakika | Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor’un muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor’un muhtemel rakipleri belli oldu.
Alanyaspor, Avrupa Ligi'nde Play-off Turu'na çıkması halinde Mura-PSV maçının galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş ise Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Öte yandan Galatasaray, Hajduk Split'i saf dışı bırakması halinde Willem-Rangers mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Maçlar 1 Ekim Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak ve eşleşmelerin galipleri UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselecek.
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