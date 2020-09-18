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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
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Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

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UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor’un muhtemel rakipleri belli oldu. 

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  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor’un muhtemel rakipleri belli oldu.

Alanyaspor, Avrupa Ligi'nde Play-off Turu'na çıkması halinde Mura-PSV maçının galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş ise Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Öte yandan Galatasaray, Hajduk Split'i saf dışı bırakması halinde Willem-Rangers mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Maçlar 1 Ekim Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak ve eşleşmelerin galipleri UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselecek.

 
 
 
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🇹🇷 UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda temsilcilerimiz #Galatasaray, #Beşiktaş ve #Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

Son Dakika | Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyasporun UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu

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