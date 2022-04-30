Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan seçim tarihi açıklaması! Fatih Terim'e çağrı...

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Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı’na katılmayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, NEF Stadyumu'nda açıklamalar yapıyor.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları;

Sevgili Galatasaraylılar, maalesef dün yaptığım basın toplantısının üzerine tekrar basın toplantısı yapmam gerekti. Dün anlatmak istediklerimin tam tersi algı oluşturuldu. Körüklenmeye çalışıldı.

BU SEÇİM OLACAK

Bu seçim olacak! Anlamayanlar için tekrar söylüyorum, bu seçim olacak. Bu seçim olmayacak diye bir şey hiçbir zaman ağzımdan çıkmadı. 26 Mart'ta gerçekleşen olağan genel kurul sonrasında ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, geçmişteki örneklerin haricinde Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık.

EN GEÇ SALI GÜNÜNE KADAR...

21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. Sadece şunu söyledim, bu da yönetim kurulumuzun yeni olduğu bir bilgi olduğu için en azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik

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SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

04-11 Haziran'da seçim olması için Pazartesi günü karar alacağız.

DİSİPLİNLİK KONUŞMALAR VAR

Bugünkü toplantıya katılmamamız, olağanüstü bir karardır. Aynen toplantının olduğu gibi. Bugünkü toplantıda geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma var.

FATİH TERİM DE KONUŞSUN

Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan sayın Fatih Terim'edir, o da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın

ADAY OLSAM NET ŞEKİLDE SÖYLERİM

Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim

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DİVAN KURULU TOPLANTISI'NDA ADAYLAR NE SÖYLEDİ?

Divan Kurulu Toplantısı öncesi Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Burak Elmas'ı başkan olarak tanımadıklarını belirtti.

Burak Elmas'ın Galatasaray'ı rehin aldığını belirten Öztürk, "Bugün itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü'nü rehin almıştır." dedi.

"BURAK ELMAS'IN GİZLİ AJANDASI VAR"

Dün yaptığı basın toplantısında Burak Elmas'ın yeni seçim tarihini açıklamayarak gizli ajandası olduğunu ortaya koyduğunu iddia eden Öztürk, "Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak sayın Eşref Hamamcıoğlu'yla beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz ve 3 haftadır kulüp üyemiz olan sayın Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini ve birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki, başkanın gizli bir ajandası ve gizli bir planları var. Bugün itibariyle bizlerin başkanı değildir. 38. başkandır, müstafi başkandır." diye konuştu.

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"ONU BAŞKAN OLARAK TANIMIYORUZ"

Burak Elmas'ın Divan Kurulu Toplantısı'na gelmeyerek kulübün en üst organını tanımadığını söyleyen sarı-kırmızılıların başkan adayı, "Biliyorsunuz bugün saat 10 itibariyle burada bir seçim olacaktı ve kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir, onu başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün, kulübün en üst organı Divan Kurulu'nun toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Bunu yapanı da biz başkan olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU DA BURAK ELMAS'A TEPKİ GÖSTERDİ

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Sarı-kırmızılı kulübü bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da Burak Elmas'ın Divan Kurulu'na gelmemesine sert tepki gösterdi.

İşte Hamamcıoğlu'nun açıklamaları;

"Bu kadar üzücü bir manzarayla karşılaşmadım bugüne kadar. Galatasaray bunu hak etmiyor ama bunun altında kalmayacağız. Galatasaray'ın bu durumu kenetlenerek atlatacağından şüphem yok. Samimiyet eksikliğinden bahsetmiştim. Burak Elmas ve yönetimi samimi değiller. Güven eksikliğinden bahsetmiştim geldiğimiz noktayı görüyoruz. Burak Elmas bir ilizyonist gibi davranıyor kendisi şeffaf değil. Burak Elmas ve yönetimi genel kurulu kandırarak seçildiler! Şu utanç verici manzarayı unutmayın unutturmayın."

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İBRA EDİLMEYENLER NEREDE?

"İbra edilmeyenler neredeler? Boş sandalyedeler! Genel kurul iradesine ipotek konmuştur. Acaba bu seçim süreci uzatılarak başkan adayları için mi uğraşıyorlar? Bu adaylar çıkarsa şimdiden şaibe altındadır. Biz bunun altında kalmayacağız. Sayın Başkan Burak Elmas ve değerli arkadaşları; bu kadar istifa çağrısına rağmen neden kalmakta ısrar ediyorsunuz? Eğer bir taahhütleriniz varsa bizimle paylaşın! Kime ne söz verdiniz yerine getiremiyorsunuz!"