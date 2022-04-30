Son Dakika: Galatasaray'da Metin Öztürk'ten sonra Eşref Hamamcıoğlu ve Abdurrahim Albayrak da Burak Elmas'a tepki gösterdi: 'Gizli ajandası var'

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Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulunun katılmadığı toplantıda, iptal olan seçim için hazırlanan sandıklar da hazır tutuldu. 122 divan üyesi, 83 kulüp üyesi ve 27 basın mensubunun katılımıyla başlayan toplantıda, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan bir açılış konuşması yaptı. Derkan, "Mahkeme kararları cereyan etmeseydi, bugün şenlik şeklinde bir seçim gerçekleştirilecekti ve kulübümüzün 39’uncu başkanını seçecektik. Fırsatımız olmadı, canla başla çalışan kulüp görevlilerimiz, seçim hazırlıklarını yapmışlardı" ifadelerini kullandı.

AYKUTALP DERKAN: "SEÇİMİN YAPILABİLMESİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HUKUK MÜCADELESİ VERDİK"

Aykutalp Derkan, seçimin yapılabilmesi için çok büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizerek, "Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarının fikri temelini oluşturmuş büyük Galatasaray camiasının yeni kuşak temsilcileri olarak, büyük Galatasaray camiasının birlik, beraberlik ve gücünü hem içe hem dışa göstermek zorundayız. Bizim bu konuda vicdanımız rahat. Seçimin yapılabilmesi için gerek kulüp profesyonelleri gerek camiamızın hukukçularıyla çok büyük bir hukuk mücadelesi verdik. Çok değerli iki başkan adayımız var. Seçim iptal edilmiş olsa da, bu insanların ve kulüp çalışanlarının hakkını teslim etmek zorundayız. Bu benim vicdani bir borcumdur" dedi.

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Derkan son olarak, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu’nun toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak, "Saygı değer yönetimimizin mutlaka katılmama konusunda önemli gerekçeleri vardır. Ben onların bu toplantıya katılıp, büyük Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" diye konuştu.

METİN ÖZTÜRK: GALATASARAY'IN BAŞKANI YOK"

Divan Kurulu Toplantısı öncesi Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, Burak Elmas'ı başkan olarak tanımadıklarını belirtti.

Burak Elmas'ın Galatasaray'ı rehin aldığını belirten Öztürk, "Bugün itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü'nü rehin almıştır." dedi.

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"BURAK ELMAS'IN GİZLİ AJANDASI VAR"

Dün yaptığı basın toplantısında Burak Elmas'ın yeni seçim tarihini açıklamayarak gizli ajandası olduğunu ortaya koyduğunu iddia eden Öztürk, "Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak sayın Eşref Hamamcıoğlu'yla beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz ve 3 haftadır kulüp üyemiz olan sayın Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini ve birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki, başkanın gizli bir ajandası ve gizli bir planları var. Bugün itibariyle bizlerin başkanı değildir. 38. başkandır, müstafi başkandır." diye konuştu.

"ONU BAŞKAN OLARAK TANIMIYORUZ"

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Burak Elmas'ın Divan Kurulu Toplantısı'na gelmeyerek kulübün en üst organını tanımadığını söyleyen sarı-kırmızılıların başkan adayı, "Biliyorsunuz bugün saat 10 itibariyle burada bir seçim olacaktı ve kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir, onu başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün, kulübün en üst organı Divan Kurulu'nun toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Bunu yapanı da biz başkan olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

YÖNETİME SEÇİM İÇİN TAVSİYE KARARI

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu'nda, oy birliğiyle mevcut yönetime seçimli genel kurula gitme yönünde tavsiye kararı alındı.

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IŞIN ÇELEBİ: BİR BÜYÜĞÜMÜZ BAŞKAN OLSUN, ETRAFINDA TOPLANALIM"

Sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimlerinden Işın Çelebi de Galatasaray'da birlik ve beraberliğin bozulduğunu belirterek, 2000 imza toplanarak seçimin hemen yapılması ve camianın önde gelen bir isminin başkanlığında yeni bir yönetim kurulması gerektiğini belirtti.

Işıtan Gün açıklamasında, "Yönetim Kurulu’nun bugün katılmasını isterdim. Trabzonspor şampiyon oluyor, Fenerbahçe ikinci. Çok üzgünüm. Biz 2011’de ibra edilmedik, sonra Mustafa Cengiz yönetimi ve şimdi de Burak Elmas yönetimi… Galatasaray’da birlik ve beraberlik bozuluyor. Birlikte kulübün geleceğini konuşamıyoruz. Tek bir liste olmazsa Galatasaray’ın gelecekteki sıkıntıları çok büyük ama biz bunu sağlayamadık. Ciddi darboğazın içinde kaldık. Bu sorunları aşabilmek tek bir listeden geçiyor. Rica ediyorum tek liste gidelim ve hemen seçim yapalım. bugün 2000 imza toplayalım. Bir büyüğümüz başkan olsun onun etrafında toplanalım." ifadelerini kullandı.

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ABDURRAHİM ALBAYRAK: BAŞKANIN BABASI BENİ ARADI

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak da Divan Kurulu'nda konuştu ve Burak Elmas'ın tavrına tepki gösterdi.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

"Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Dün hepimiz Burak başkanımızı üzüntüyle izledik. 'Bu kaosu ortadan kaldırmadan seçime gitmeyeceğini söyledi' Sevgili başkan bu kaosu siz getirdiniz! Bütçemiz onaylanmadı diyor. Sevgili başkan bütçe onaylanması için yönetim salonda olması lazım. Salonda hiçbir yönetici yoktu. Çıkıp bütçeyi açıklamadınız. Ondan sonra tutup bizleri suçlayacaksınız! Ben Burak Elmas başkanı mali yönden ibra ettim idari yönden ibra etmedim. Kendisi de bizi ibra etmemişti ama kimseden hesap sormadık. Ama kendisinin babası bize hesap sordu gelip. Yapılacak seçime 2 başkan adayımız girmeli bu onların hakkıdır!"

🗣️Metin Öztürk: Burak Elmas bugün itibarıyla Galatasaray’ın başkanı değildir

🗨️Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü’nü rehin almıştır

🗨️Başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var pic.twitter.com/j3ofvOIQqR — DHA Spor (@dhaspor) April 30, 2022

EŞREF HAMAMCIOĞLU DA BURAK ELMAS'A TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılı kulübü bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da Burak Elmas'ın Divan Kurulu'na gelmemesine sert tepki gösterdi.

İşte Hamamcıoğlu'nun açıklamaları;

"Bu kadar üzücü bir manzarayla karşılaşmadım bugüne kadar. Galatasaray bunu hak etmiyor ama bunun altında kalmayacağız. Galatasaray'ın bu durumu kenetlenerek atlatacağından şüphem yok. Samimiyet eksikliğinden bahsetmiştim. Burak Elmas ve yönetimi samimi değiller. Güven eksikliğinden bahsetmiştim geldiğimiz noktayı görüyoruz. Burak Elmas bir ilizyonist gibi davranıyor kendisi şeffaf değil. Burak Elmas ve yönetimi genel kurulu kandırarak seçildiler! Şu utanç verici manzarayı unutmayın unutturmayın."

İBRA EDİLMEYENLER NEREDE?

"İbra edilmeyenler neredeler? Boş sandalyedeler! Genel kurul iradesine ipotek konmuştur. Acaba bu seçim süreci uzatılarak başkan adayları için mi uğraşıyorlar? Bu adaylar çıkarsa şimdiden şaibe altındadır. Biz bunun altında kalmayacağız. Sayın Başkan Burak Elmas ve değerli arkadaşları; bu kadar istifa çağrısına rağmen neden kalmakta ısrar ediyorsunuz? Eğer bir taahhütleriniz varsa bizimle paylaşın! Kime ne söz verdiniz yerine getiremiyorsunuz!"

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. 2 gün önce akşam saatlerinde çıkan haberlerde seçimin iptal olduğu iddia edilmiş ancak kulübe konuyla ilgili bir mahkeme kararı ulaşmamıştı.

Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal oldu.

Daire kararında, davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlunun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir"

METİN ÖZTÜRK VE EŞREF HAMAMCIOĞLU'NDAN ORTAK AÇIKLAMA

Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin seçimli genel kurulu iptal etmesinin ardından başkan Burak Elmas'la yaptıkları görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

İşte iki adayın yaptığı açıklamalar;

METİN ÖZTÜRK: "Ortada hukuksuz bir durum var. Burak Elmas, bize seçim tarihi sordu. Bugün basın toplantısında şeffaf hale gelecektir. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor. Seçim için en uygun ve en kısa tarih, 21 Mayıs-28 Mayıs konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı. Sayın Burak Elmas da itiraz etmeden buna uyacağını söyledi ama fiili bir durum içine de girmedi. Eminim ki kulüp başkanı bugün seçim tarihi açıklayacak ve bu kaos bitecek. Sayın Burak Elmas istifa etmeyi düşünmediğini kesin bir dille söyledi.

3 haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Çıkarsınız 28'e 1 dersiniz, tartışmaya kapanır. Sayın Burak Elmas, umuyorum ki 28'e 1'den 28 Mayıs'ta seçim kararı alır. Bu kaos sona erecek. Katılmayacağını deklare etti. Üçüncü bir aday çıkarsa, o gölge onun üstünde kalır. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkanın sözüne güvenmek zorundasınız. Başkan, seçim tarihini bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs dedik. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar. Seçimin tarihi 28 Mayıs’tır. Bunun dışındaki her tarih ve aday şüphe yaratır.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır. Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına farklı yöntemlerle müdahale edilmiştir. Tahmin ediyorum ki bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi üçüncü bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor.

Galatasaray'da çözümler tükenmez. Bu çözüme liderlik yapacak kişiler vardır. Bizler olduğumuz yerde devam ediyoruz. 21-28 Mayıs'ta seçimin açıklanmasını şartsız, şurtsuz, şerhsiz istiyoruz. Biz yarın seçim olmasını bekliyorduk. Maalesef Türkiye'de demokrasinin en güzel canlı örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına, farklı yöntemlerle ve hukuki labirentlerle müdahale edilmiştir. Galatasaray'ın genel kurulda almış olduğu karara açık müdahaledir. Bundan önceki seçim sürecinde olduğu gibi üçüncü bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu Galatasaray'ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Galatasaray iradesi kendini korumasını bilecek.

21-28 Mayıs tarihine, prensipte tüzüğe göre fikir beyan etmiş olmasına rağmen yönetim kuruluyla görüşeceğini, değerlendireceğini ve bize saat 14.15'te toplantıda görüşünü bildireceğini belirtmesine rağmen bize bir geri dönüş olmadı. Sayın Divan Başkanı vasıtasıyla almış olduğumuz geri bildirimde basına 17.00'de açıklama yapacağını ve beklemenize gerek kalmadığını söyledi. Bunu yadırgamış olmamıza rağmen 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim olması gerektiğine inanıyoruz.

BURAK ELMAS'TAN BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstinaf Mahkemesi'nin genel kurula tedbir koyma kararı sonrası seçimin iptal olmasının ardından Nef Stadyumu'nda basın toplantısı düzenlemişti.

Elmas'ın yaptığı açıklamalar şöyleydi;

Biz bu davanın sonucunu bu sabah öğrendik. Hemen adaylarımıza konuştuk ve böyle bir durum olduğunu ve bu durumun içine kendilerinin de kasıtlı olarak dahil edildiğini belirttik. Her zaman olduğu gibi onların düşünceleriyle hareket etmek istediğimi söyledim. Önce Metin bey sonra da Eşref bey, 21 ya da 28 Mayıs'ta seçim olması gerektiğini söylediler. Geçtiğimiz 1 ay, Galatasaray açısından zor geçti. Çünkü kulübün bütçesi yoktu.

"İSTERSEK SEÇİME GİREBİLECEĞİMİZE DAİR KARAR VERİLDİ"

Tedbir kaldırılırken bizim adımıza da ilginç bir gelişme oldu. Bizim haberimiz olmadan bizim de istersek seçime girebileceğimize dair karar verildi.

"GALATASARAY CİDDİ BİR KAOSUN İÇİNE GİRDİ"

Peki bundan sonra ne olacak? Galatasaray, ciddi anlamda bir kaosun içine girdi. Bunu yapanlarla ve bunun içine camiayı çekmek isteyenlerle ciddi bir mücadele halindeyiz. Bazı üyelerimizin de yanlış yönlendirildiğini gördük. İstifa etmemizi söylüyorlar. İstifa sadece kulübün başsız kalmasını sağlar. Galatasaray'ın bir başkanı olmasaydı çok ciddi durumlarda karar alamazdı. Hiçbir sportif karar alınamaz ve TFF seçimleri ve yapılacak transferlerde sorunlar yaşanırdı.

"GALATASARAY'IN KAYYUM'A GİTMESİNİ İSTEYEN GRUPLAR VAR"

Mali olarak da ibra etmemeye çalıştılar. Gözümüzün içine baka baka bu organizasyonu yaptılar! Bütçeyi de onaylamayarak Galatasaray'ı kitlediler. Yönetimimizin ibra edilmemesi için uğraşan arkadaşlar, aday dahi olmadılar. Şimdi bayram tatili yapıyorlar. Biz ise Galatasaray için uğraşıyoruz. Galatasaray'ın kimsenin çiftliği olmadan geleceğe gitmemesi için kulüp içinde ciddi bir direnç var. Galatasaray'ın kayyuma gitmesini isteyen gruplar var.

"YENİ SEÇİM TARİHİNİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELİRLEYECEĞİZ"

Bundan sonra ne olacak? Hiçbir seçim olmadan bu sürecin devam etmesi mümkün değil. Galatasaray'ın ciddi konularıyla ilgili istişareler etmek istiyoruz. Camia büyüklerin de fikrini alarak hareket ediyoruz. Başkan adaylarımız da büyük emekler harcadılar, masraflar yaptılar. Yeni seçim tarihini önümüzdeki hafta almak kaydıyla bir karar aldık. Galatasaray'ın bu süreçte başsız kalmaması, bütçesiz de olsa işleyişinin devam etmesi açısından böyle bir karar aldık.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI