Son Dakika: Galatasaray Avrupa'da tarih yazdı! Real Madrid'le birlikte zirveye çıktılar...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray Avrupada tarih yazdı Real Madridle birlikte zirveye çıktılar...Galatasaray Avrupa'da tarih yazdı! Real Madrid'le birlikte zirveye çıktılar...#Galatasaray
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekimi günü ve saati...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...#Fenerbahçe
Bakan Muştan ihracatta net mesaj: Hedefimizi aşacağızBakan Muş'tan ihracatta net mesaj: 'Hedefimizi aşacağız'#Ticaret Bakanı
Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde son 16 turunda Lazio karşısında puan 0-0 ile geldiGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda! Lazio karşısında puan 0-0 ile geldi#Lazio
Fatih Terimden final sorusuna yanıt Neden olmasınFatih Terim'den 'final' sorusuna yanıt! 'Neden olmasın?'#Galatasaray
Bakan Nebatiden asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacakBakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacak#Hazine Ve Maliye Bakanı
Fenerbahçe 1 puanla veda etti Yoluna Konferans Liginde devam edecekFenerbahçe 1 puanla veda etti! Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek#Uefa Avrupa Ligi
Vicdansızlar Yeni doğan bebeği böyle sokağa attılar...Vicdansızlar! Yeni doğan bebeği böyle sokağa attılar...#Bağcılar
Bakan Koca Avrupa örneğini verdi ve uyardı: Olumlu durumu sürdürmek için...Bakan Koca Avrupa örneğini verdi ve uyardı: Olumlu durumu sürdürmek için...#Koronavirüs
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Ölüme götüren imza Türkiyenin konuştuğu olayda flaş gelişme...Ölüme götüren imza! Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme...#Muğla
Sergen Yalçın böyle ayrıldı Tesis çıkışı o an...Sergen Yalçın böyle ayrıldı! Tesis çıkışı o an...#Sergen Yalçın
Almanyada panik anları İkinci Dünya Savaşından kalma bomba bulunduAlmanya'da panik anları! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu#Anadolujet
Mecliste gerginlik Genel Kurulda el hareketi yaptın tartışmasıMeclis'te gerginlik! Genel Kurul'da 'el hareketi yaptın' tartışması#TBMM
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray Avrupa'da tarih yazdı! Real Madrid'le birlikte zirveye çıktılar...

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Real Madrid
Son Dakika: Galatasaray Avrupada tarih yazdı Real Madridle birlikte zirveye çıktılar...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup zirvede tamamlayan Galatasaray, birçok açıdan ilkleri başardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Real Madrid ile birlikte Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 64 takım içinde zirvede yer aldı.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak grubu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde birçok açıdan ilki başardı.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde olmasına karşın Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılılar, Lazio deplasmanından aldığı puanla liderliği garantiledi.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika Haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde son 16 turunda Lazio karşısında puan 0-0 ile geldiSon Dakika Haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda! Lazio karşısında puan 0-0 ile geldiHaberi görüntüle

TARİHİNDE İLK KEZ NAMAĞLUP LİDER!

E Grubu'da oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da ilk kez mücadele ettiği bir grubu namağlup lider bitirmiş oldu.

REAL MADRID'LE BİRLİKTE ZİRVEDE!

Deplasmanda oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 64 takım arasında, Real Madrid ile birlikte deplasmanda gol yemeyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Kızılyıldız ve LASK Linz ile birlikte de Avrupa kupaları gruplarında boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen 3 takımdan biri olmayı başardı.

Son Dakika: Galatasaray Avrupada tarih yazdı Real Madridle birlikte zirveye çıktılar...

Haberin Devamı

20 YIL SONRA BİR İLK

Bu sezon Avrupa kupalarındaki savunma performansıyla dikkat çeken Galatasaray, kulübün Avrupa kupaları tarihinde 20 yıl sonra bir ilk başardı. Sarı-kırmızılı takım, 2001/2002 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi bu sezon Avrupa Ligi'nde de 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Grubu 12 puanla tamamlayan Galatasaray, 2009/10 sezonunda topladığı 13 puanın ardından Avrupa kupalarında en çok puan topladığı sezonu yaşamış oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla