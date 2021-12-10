Son Dakika Haberi... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda! Lazio karşısında puan 0-0 ile geldi

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Lazio ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta kozlarını paylaştı.

Roma'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 biletini kaptı.

Lazio ise ikinci sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakiplerle playoff turu oynayacak.

ROMA'DA SESSİZ GECE

Karşılaşmanın ilk yarısından her iki takım da pozisyona girmekte zorlanırken sarı-kırmızılılar, Van Aanholt'un kullandığı kornerde top direkten döndü.

Mücadelenin ikinci devresinden de gol sesi çıkmadı ve maç başladığı skorla sona erdi.

Puan durumu;

1- Galatasaray - 12 puan

2- Lazio - 9 puan

3- Marsilya - 7 puan

4- Lokomotiv Moskova - 2 puan

İLK 11'LER

Lazio: Strakosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.

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