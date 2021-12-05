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Son dakika: Galatasaray-Altay maçına damga vuran pozisyonlar için hakem hocaları ne dedi? 'VAR hakemi bu sezon ilk kez...'

#Galatasaray-Altay#Galatasaray#Cüneyt Çakır
Son dakika: Galatasaray-Altay maçına damga vuran pozisyonlar için hakem hocaları ne dedi VAR hakemi bu sezon ilk kez...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Galatasaray - Altay maçına hakem Cüneyt Çakır'ın ve VAR hakemi Bahattin Şimşek'in kararları damga vurdu. Hem Galatasaray'ın hem de Altay'ın tepkisini çeken kararlar hakkında eski hakemler dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Galatasaray - Altay maçının tartışmalı kararları...

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Galatasaray ile Altay'ın karşı karşıya geldiği 15. hafta maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı. 2-2 sona eren mücadele sonrası hakem Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Bahattin Şimşek'in kararları çok konuşuldu.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta eski hakemler Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, mücadeledeki tartışmalı pozisyonları 'Trio' isimli programda değerlendirdi.

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GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Maçın 25. dakikasında Galatasaray'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson ön direkte kafayı vurdu, kaleci Lis'ten dönen top stoper İbrahim Öztürk'e çarptı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır, oyunun devam etmesini işaret etti, oyun sürerken VAR incelemesi yapıldı ve Çakır futbolculara 'inceleme yapıldı, penaltı yok' şeklinde işaret yaptı.

Trio programında pozisyonla ilgili yapılan yorumlar şu şekilde:

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Lale Orta: Kendi takım arkadaşından gelen top, beklenmeyen top sınıfına girer. Kol doğal konumda. Penaltı yok.

Deniz Çoban: "Kurallara göre tartışmasız çarpma, asla penaltı düşünülmez."

Bülent Yıldırım: "Penaltı yok."

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Son dakika: Galatasaray-Altay maçına damga vuran pozisyonlar için hakem hocaları ne dedi VAR hakemi bu sezon ilk kez...

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

GALATASARAY'IN GOLÜNCEN ÖNCE FAUL VAR MI?

Maçın tartışmalı bir diğer pozisyonu ise Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ile 1-1'i bulduğu gol öncesinda Halil ile Murat Akça arasındaki mücadeleydi. Feghouli'nin sağdan kale sahasına indirdiği topa hareketlenen Halil, meşin yuvarlağı ağlara göndermiş ancak topa hareketlendiği sırada Murat Akça yerde kalmıştı. Altaylı futbolcular Cüneyt Çakır'a uzun süre itiraz etti, VAR ile 2 dakikayı aşan bir süre iletişim halinde kalan Çakır, orta noktayı gösterdi.

Trio programında pozisyonla ilgili yapılan yorumlar şu şekilde:

Lale Orta: "Halil faul yapıyor. Gol kararı yanlış."

Deniz Çoban: "Halil Dervişoğlu'nun Altay'lı oyuncunun sağ ayağına müdahalesi var. Çok net bir faul. Gol kararı yanlış. VAR'ın çaresiz kaldığı anlardan bir tanesi. Hakeme gösterecek bir delil bulamadığı için VAR buna karışmaz."

Bülent Yıldırım: "Gol kararı yanlış."

Son dakika: Galatasaray-Altay maçına damga vuran pozisyonlar için hakem hocaları ne dedi VAR hakemi bu sezon ilk kez...

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*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

ALTAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

Mücadelenin en çok tartışılan kararı ise, Altay'ın 83. dakikada kazandığı penaltı pozisyonu oldu. 83. dakikada kullanılan köşe vuruşunda İbrahim Öztürk'ün kafa vuruşunda top Berkan'a çarptı, Altaylı oyuncular penaltı itirazı yaptı. Pozisyona yakın olan Cüneyt Çakır, kollarıyla 'penaltı yok' şeklinde işaret yaptı. Daha sonra VAR ile iletişime geçen Çakır, bir süre konuştuktan sonra ekrana gitti ve pozisyonu izledi. Uzun süre ekranın başında kalan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bamba, maçın skorunu tayin eden golü attı.

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Trio programında pozisyonla ilgili yapılan yorumlar şu şekilde:

Deniz Çoban: "Cüneyt Çakır görüyor, 3 metreden bakıyor, yok diyor. Pozisyonu izah ediyor. VAR'ın müdahalesi yanlış. Ne buldu da çağırdı? Penaltı olmaması daha doğru bir karar olurdu. Yanlış karar."

Lale Orta: "Oyuncunun göğsünden sekerek geliyor koluna. VAR müdahale etmemeliydi."

Bülent Yıldırım: "Yanlış karar. VAR müdahale etmemeliydi"

Son dakika: Galatasaray-Altay maçına damga vuran pozisyonlar için hakem hocaları ne dedi VAR hakemi bu sezon ilk kez...

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

BAHATTİN ŞİMŞEK BU SEZON VAR'DA İLK KEZ GÖREV ALMIŞ

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Trio programının yorumcusu olan eski hakem Deniz Çoban, Galatasaray - Altay maçının VAR hakemi Bahattin Şimşek ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı:

"Bahattin Şimşek 14 haftada 4 kez hakem olarak, 4 kez de 4. hakem olarak görev yapmış, VAR'da hiç görev almamış. 14 hafta hiç VAR odasına sokmadın, tutup Galatasaray-Altay maçında VAR odasına oturtuyorsun. Bugün hakem performansı konuşuluyorsa, sorumlusu Bahattin Şimşek'i ilk 14 maçta hiç VAR odasına sokmayanlardır."

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#Galatasaray-Altay #Galatasaray#Cüneyt Çakır

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