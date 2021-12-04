Galatasaray'da Necati Ateş maç sonu açıkladı: 'Kurallar değişti' dedi

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Süper Lig'de Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Necati Ateş'in açıklamaları;

Oyuna kötü başladık, bunu kabul etmek lazım. Sonrasında gerçekten oyunun hakimi olduk ve diğer tarafa yıktık, Altay’ı baskı altına aldık. Beraberliği yakaladık

CÜNEYT HOCA 'KURALLAR DEĞİŞTİ' DEDİ

2-1’i yakaladık, sonrasında talihsiz bir penaltı pozisyonuyla… Cüneyt hoca kurallar değişti dedi. Anlamadık, geçen haftayı örnek verdik. Geçen hafta önce topa vurdu, sonra ayağına vurdu dediler. Bu penaltı pozisyonları bize gelince farklı yorumlanıyor

GARİP ŞEYLER OLUYOR

Fenerbahçe maçında 2 eliyle ittiriyor, verilmiyor. Garip garip şeyler oluyor. Bize karşı olması bizi ciddi şekilde yoruyor. Kafalarda çok ciddi soru işaretleri yaratıyor. Artık yaratmıyor da… Çok ciddi bir oyun içinde olduğumuzu görüyoruz

BANA GÖRE PENALTI DEĞİL

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Ülkede geçmişte de örnekleri var, çok ciddi puan farkları kapatıldı. Bazen oyunu tutmamız gerekiyor, hemen arkasına penaltı oldu. Bir pozisyon her şeyi çevirebiliyor, penaltı da öyleydi. Bana göre penaltı değil. Bu şekilde maçı kaybediyoruz.”

BİZ AYAĞA KALKARIZ

Burada Fatih Terim var. Galatasaraylılar ümitsizliğe kapılmasın. Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray. Biz ayağa kalkarız.