İtalya'da Türk gecesi! Hakan Çalhanoğlu kornerden attı, Merih Demiral forvet gibi bitirdi

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 16. haftasına dün akşam oynanan maçlarla devam edildi. Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın golleri geceye damga vurdu.

HAKAN KORNERDEN ATTI, ASİST YAPTI

Son şampiyon Inter'in deplasmanda Mourinho'nun takımı roma2yı 3-0 mağlup ettiği maçta Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı. 15. dakikada soldan kullandığı köşe vuruşunda Portekizli kaleci Rui Patricio'yu avlayan Hakan, kornerden attığı golle takımını öne geçirdi.

Bu golden 9 dakika sonra yeniden sahne alan Hakan, Edin Dzeko'ya asist yaparak galibiyette öne çıkan isim oldu. Inter'in son golünü ise Denzel Dumfries kaydetti.

14 MAÇTA 5 GOL 5 ASİST

Sezon başında Milan'dan ezeli rakip Inter'e imza atan Hakan, ligde çıktığı 14 maçta 5 gol atıp 5 de asist yaparak takımının şampiyonluk yarışında kalmasına büyük katkı verdi.

Haberin Devamı

MERİH DEMİRAL'DAN 'FORVET' GOLÜ

Akşamın bir diğer önemli maçında ise haftaya lider giren Napoli, Atalanta'yı konuk etti. Takımı 2-1 gerideyken sahneye çıkan Merih Demiral, bir forvet edasıyla savunam arkasına koşu yapıp pas istedi, topla buluştuğunda ise sağdan dar bir açıdan kaleci Ospina'yı müthiş bir vuruşla mağlup ederek skora dengeyi getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Freuler ile bir gol daha bulan Atalanta, liderlik yarışında 'Ben de varım' dedi.

SERIE A'DA KIYASIYA YARIŞ

Serie A'da 16. hafta sonrasında liderlik koltuğuna 38 puanla Milan oturdu. Inter 37 puanla ikinci, Napoli 36 puanla üçüncü, Atalanta ise 34 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Bu kıyasıya mücadeleyi en yakından takip eden Roma'nın ise 9 puanı var.