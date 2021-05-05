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Son dakika: Galatasaray açıkladı! Mustafa Cengiz'in basın toplantısı ertelendi...
Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz'in yarın yapması planlanan basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Galatasaray, dün(salı) Mustafa Cengiz'in 6 Mayıs Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda gündeme dair açıklamalar yapacağını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamada ise basın toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.
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