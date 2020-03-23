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Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:05,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray açıkladı... Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif

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Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

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