Son Dakika: Galatasaray, stat isim ve forma sponsorlukları sonrası kasaya girecek çılgın rakamı KAP'a bildirdi

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Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıklandı.

Buna göre 2023-24 sezonu için sponsorluk bedeli 213.6 milyon TL (Her yıl TÜİK oranlarına göre artış) olarak belirlendi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan stadyum isim sponsorluğu açıklaması şöyle;

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir.

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2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır."

FORMA SPONSORLUĞUNUN MALİ DETAYLARI DA AÇIKLANDI

Öte yandan sarı kırmızılılar, FORMA göğüs sponsorluğu için Sixt rent a car Türkiye ile 5 sezonluk anlaşma sağlandığını da duyurdu.

Galatasaray, 2023-24 sezonunda bu anlaşmadan 195 milyon TL + bonuslar geliri elde edecek.

Konuyla ilgili KAP bildirim şu şekilde;

"Şirketimiz ile Galatasaray Spor Kulübü ve Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş (Sixt rent a car Türkiye) arasında, 2023/2024 futbol sezonunun ilk resmi müsabakasından itibaren başlamak ve 2027/2028 futbol sezonunun son resmi müsabakasından sonra sona erecek şekilde 5 (beş) futbol sezonu için bir sponsorluk, reklam ve tanıtım sözleşmesi akdedilmiştir. Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, işbu sözleşmenin ilk futbol sezonu için 195.000.000,00 TL + KDV tutarında bir sabit ödeme ve ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi yapacak olup, devam eden futbol sezonlarına ilişkin; artış oranları, sabit ödeme ve prim ödemelerinin vadeleri ve şekli, Taraflar arasında imzalanacak ek bir protokol ile belirlenecektir. Sponsorluk bedelinin Şirketimizle Galatasaray Spor Kulübü arasındaki dağılımı ise bilahare açıklanacaktır."

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