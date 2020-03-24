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Futbol
İHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 18:18,Son Güncelleme:/

Son dakika... Fulya Terim İstanbul'a geldi

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Son dakika... Fulya Terim İstanbul'a geldi
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in rahatsızlığını ABD'de öğrenen eşi Fulya Terim, İstanbul'a geldi.

Corona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde ABD'den Türkiye'ye döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de corona virüse rastlanmasının ardından ABD'nin Miami kentinde bulunan eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Kendisini bekleyen basın mensuplarına görüntü vermeyen Fulya Terim, eşinin yanına Ulus'ta bulunan özel hastaneye geçti.

 

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