Son dakika: Fransız ekibi St.Etienne'den Marcel Tisserand açıklaması! "Fenerbahçe bırakmadı"

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Fenerbahçe’de Marcel Tisserand’la ilgili hareketli saatler yaşandı. 29 yaşındaki stoperin daha önce beraber çalıştığı teknik direktör Pascal Dupraz’ın çalıştırdığı St.Etienne’in teklif yaptığı bildirildi. Ancak yapılan görüşmelerden sonra teklifin reddedildiği açıklandı.

Fransız ekibinin hocası Dupraz, konuyla ilgili olarak, “Bir defans oyuncusu almayı planlıyoruz. Sanırım Marcel Tisserand, bize gelmek isterdi ama olmadı. Fenerbahçe onu bırakmak istemiyor.” sözleri ile transferin gerçekleşmediğini söyledi.