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Son Dakika: Formula 1'den tarihi Rusya kararı!

#Formula 1#Rusya#Ukrayna
Son Dakika: Formula 1den tarihi Rusya kararı

Formula 1 yönetimi, Ukrayna - Rusya savaşı sebebiyle Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti. Bundan böyle yeni bir uygulamaya geçilene dek Rusya'da Formula 1 yarışı düzenlenemeyecek.

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Formula 1 yönetimi, Ukrayna - Rusya savaşını gerekçe göstererek Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, "Formula 1 yönetimi olarak Rusya Grand Prix'sinin organizasyon kontratının feshilediğini ve bu kararın Rusya'nın gelecekte yarış düzenleyemeyeceği anlamına geldiğini bildiririz" denildi.

Bu karar doğrultusunda, aksi bir uygulamaya geçilene dek Rusya'da herhangi bir Formula 1 yarışı organize edilemeyecek.

Soçi'de bu yıl Eylül ayında yapılması planlanan yarış, geçtiğimiz günlerde iptal edilirken; 2023'te taşınacağı St Petersburg'da da artık yarış olmayacak.

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#Formula 1#Rusya#Ukrayna

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