Son Dakika: Formula 1'den tarihi Rusya kararı!

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Formula 1 yönetimi, Ukrayna - Rusya savaşını gerekçe göstererek Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, "Formula 1 yönetimi olarak Rusya Grand Prix'sinin organizasyon kontratının feshilediğini ve bu kararın Rusya'nın gelecekte yarış düzenleyemeyeceği anlamına geldiğini bildiririz" denildi.

Bu karar doğrultusunda, aksi bir uygulamaya geçilene dek Rusya'da herhangi bir Formula 1 yarışı organize edilemeyecek.

Soçi'de bu yıl Eylül ayında yapılması planlanan yarış, geçtiğimiz günlerde iptal edilirken; 2023'te taşınacağı St Petersburg'da da artık yarış olmayacak.