Son dakika: Formula 1'de şampiyon Max Verstappen! Art arda ikinci kez...

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Formula 1'de 2022 sezonu şampiyonu Max Verstappen oldu. Red Bull pilotu, Japonya Grand Prix'sini kazanıp bitime 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

YARIŞ BİTİMİNDE BÜYÜK KARMAŞA! 'ŞAMPİYON DEĞİLİM' DEDİ AMA...

TSİ 08:00'da başlayan Japonya Grand Prix'si ilk turda yaşanan kaza sonrası kırmızı bayrakla durduruldu. 1 saati aşkın bekleyişin ardından hareketli startla yeniden başlayan heyecan sonunda pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen rahat bir yarış sürdürdü ve farklı şekilde galibiyet aldı.

Yarışı uzun süre ikinci sırada götüren Charles Leclerc son turun son virajında yaptığı hata sonrası virajı kesip Perez'in önünü kapatınca damalı bayrağı geçtikten sonra 5 saniye ceza aldı ve 3. sıraya düştü. Perez yarışı ikinci sırada tamamladı.

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Yarış sonunda ise Verstappen'in şampiyonluğunu ilan edip etmemesi hakkında büyük bir karmaşa yaşandı.

Kırmızı bayrak ve resmi yayın süresi gereğince 40 dakika + 1 tur üzerinden koşulan yarışta toplam tur sayısının %50'sinden fazlası geçildi. Normal şartlarda toplam turun %75'i geçilmeden tam puan verilmiyordu.

Yarış sonu flaş röportajda Verstappen şampiyon ilan edildi. Podyum öncesi dinlenme odasına geçildiğinde Perez takım arkadaşına 'Şampiyon oldun mu olmadın mı?' diye sordu. Hollandalı pilot 'Olmadım' diye cevap verdi.

Bu anlarda yayına Verstappen'in şampiyonluk klibi verildi ancak F1'in sosyal medya hesaplarından yaklaşık 20 dakika bir paylaşım yapılmadı. Verstappen, podyumda kupasını aldıktan sonra da dünya şampiyonu olarak tebrik edildi.

Daha sonra yapılan duyuruda Japonya Grand Prix'si durduktan sonra normal şekilde devam ettirilip tamamlandığı için bitimde tam puanlar verildiği açıklandı. Bu sayede Hollandalı sürücü art arda ikinci şampiyonluğunu kazanmış oldu.

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FIA'DAN AÇIKLAMA

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), yarış bitimi pilotlara tam puan verilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Azaltılmış puan sistemi yarışın devam edemeyeceği, askıya alınma durumunda geçerlidir. Max Verstappen tam puan sistemi uygulandığı için dünya şampiyonu oldu."

ART ARDA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN 11. İSİM

Geçen sezon son yarışın son turunda kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezonu domine eden Verstappen, Formula 1 tarihinde art arda şampiyonluk yaşayan 11. pilot oldu.

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Ayrton Senna, Alain Prost, Jack Brabham, Juan Manuel Fangio ve Alberto Ascari daha önce art arda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.