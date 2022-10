Formula 1 Japonya GP'sinde büyük tehlike! Pierre Gasly çılgına döndü: 'Ölebilirdim!'

Suzuka Pisti'nde koşulan Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde büyük tehlike atlatıldı.

TSİ 08:00'da yağmur altında başlayan yarışın ilk turunda Ferrari pilotu Carlos Sainz kaza yaparak yarış dışı kaldı. Williams pilotu Albon da motor arızası sebebiyle yarışı bıraktı. Sebastian Vettel ve Guanyu Zhou gibi pilotlar da ilk turda spin atarak sıra kaybetti.

ÖNCE GÜVENLİK ARACI SONRA KIRMIZI BAYRAK

Sainz'ın kazasının ardından güvenlik aracı piste girdi. Pilotlar, güvenlik aracının ardında konvoy oluşturmaya başlarken Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly büyük bir tehlike yaşadı.

Kırmızı bayrak henüz çıkmamışken, araçlar güvenlik aracını takibe devam ederken Carlos Sainz'ın kaza yapan aracını pist dışına almak için piste giren traktör forklift diğer sürücüler için de tehlike arz etti.

Pierre Gasly, yağmur ve öndeki araçlardan gelen spreyin etkisiyle görüşün az olduğu piste giren traktör forkliftin hemen yanından geçti. Kırmızı bayrak sonrası pite dönen Gasly'nin çok sinirli olduğu görüldü.

Fransız sürücünün telsizden, "Bu ne saçmalık! Orada ölebilirdim." dediği duyuldu.

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc de traktör forkliftin yanından geçerken telsizinden 'Bu traktör de neyin nesi!' şeklinde tepki gösterdi.

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris ise yarışın durduğu anlarda bir tweet atarak; "Bu nasıl olur! Aynı durumdan yıllar önce bir canı kaybettik. Hayatımızı riske ediyoruz, özellikle böyle koşullarda. Yarışmak istiyoruz ama bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.





İlk turdaki kazanın ardından güvenlik aracı ardından dönülen ikinci tur sırasında yaşanan olayla ilgili FIA'dan açıklama geldi. FIA'nın açıklamasında traktör forkliftin kırmızı bayrak çıktıktan sonra piste girdiği ifade edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Yarış kontrolden Gasly'ye 'Bu kadar sinirlenmene gerek yok. Normal bir prosedürdü' denildiği belirtildi. Gasly daha sonra güvenlik aracının ardında hızlı gittiği için komiserler kuruluna çağrıldı ve inceleme altına alındı.

Öte yandan Formula 1 rejisi, Pierre Gasly'nin tepkisine yol açan anın araç üstü görüntüsünü resmi yayına vermedi. F1 TV üzerinden her pilotun araç üstü kamerasına ulaşılabildiği için görüntü sosyal medyada yayıldı.

they put a tractor right on the track as gasly was going by, completely unacceptable f1 has learned nothing since 2014 pic.twitter.com/vKsCneUG2e