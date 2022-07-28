Son Dakika: Formula 1'de bir devir kapanıyor! Sebastian Vettel emekli oluyor

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Formula 1'in yaşayan efsanelerinden Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından emekli olacağını açıkladı.

Söz konusu kararını kişisel Instagram hesabından duyuran 35 yaşındaki sürücü, "2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olacağımı duyuruyorum. Bu kararı almak zordu ve uzun süre üzerine düşündüm. Bir baba olarak ailemle daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Bu açıklama yine de veda etmekle ilgili değil. Daha ziyade tutkulu desteği olmadan Formula 1'in var olamayacağı taraftarlara teşekkür etmekle ilgili." ifadelerini kullandı.

Red Bull ile 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Sebastian Vettel, kariyerinde 53 Grand Prix ve 57 pole pozisyonu kazandı. 122 kez ise podyuma çıktı.

Tecrübeli sürücü, 53 Grand Prix zaferiyle Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından en çok yarış kazanan sürücüler listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

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Ayrıca Sebastian Vettel, en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar arasında Lewis Hamilton (7), Michael Schumacher (7) ve Juan Manuel Fangio'dan (5) sonra 4. sırada bulunuyor.

Kariyerinde BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari ve Aston Martin adına yarışan tecrübeli Alman pilot, 16 sezonluk kariyeri boyunca 38 kez en hızlı tura imza attı.

İlk şampiyonluğunu 2010 yılında kazanan Sebastian Vettel, bunu henüz 23 yaşındayken başararak Formula 1 tarihinin en geç şampiyonu olmuştu.