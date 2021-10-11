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Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası Lewis Hamilton'dan kavga açıklaması! "Takıma kızgın olduğum..."

#Formula 1#Formula 1 Türkiye Grand Prix#Lewis Hamilton
Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prixsi sonrası Lewis Hamiltondan kavga açıklaması Takıma kızgın olduğum...

Son dakika haberi... Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde takımla yaşadığı tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Takıma kızgın olmadığını söyleyen Hamilton, yarış esnasında risk aldıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti.

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan son dünya şampiyonu Lewis Hamilton, yarış esnasında takımla yaşadığı tartışmayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

11. sırada başladığı yarışta 3. sıraya kadar yükselen ancak takım telsizinden gelen uyarıyla pite giren İngiliz pilot, lastiklerini değiştirmesinin ardından 2 sıra geriye düşmüş ve yarışı 5. sırada tamamlamıştı.

Son Dakika Haberi... Formula 1 Türkiye GPye damga vuran pit stop kararları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...

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"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Pite girmeden önce takımla telsizde yaptığı konuşmada tartışma yaşayan ve pite girmek istemeyen Hamilton, "Niye pite çağırıyorsunuz? Ben yerlerin ıslak olduğunu düşünmüyorum. Devam etmeliyiz. Arkamdaki Gasly'den bana bahsetmeyin. Beni rahat bırakın. Bu lastiklerle yarışı tamamlayabilirim. Lastik değiştirmeyeceğim. Pite girmemeliydik. Size söyledim" ifadelerini kullanarak takımla tartışma yaşamıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI: TAKIMA KIZGIN DEĞİLİM

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7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot, yarış sonrası takımla yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi.

Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prixsi sonrası Lewis Hamiltondan kavga açıklaması Takıma kızgın olduğum...

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve takımına kızgın olmadığını söyleyen Hamilton, "Günaydın dünya. Dünkü yarışta ne zaman pite girileceğine dair bu sabah basında yer alan bazı haberlerin abartıldığını gördüm. Takımıma kızgın olduğumu söylemek doğru değil. Takım olarak mümkün olan en iyi stratejiyi uygulamak için çok çalışıyoruz ancak yarış ilerledikçe bazı kararlar vermeniz gerekiyor. Sürekli değişen birçok faktör var" dedi.

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Yarış esnasında pite girmeyerek risk aldığını belirten İngiliz pilot, "Yarışta pistin kurumasını umarak yarış dışı kalma riskini göze alarak hareket ettik ancak öyle olmadı. Denemek ve sonuna kadar gitmek için risk almak istedim, pite girmemek benim talebimdi ancak öyle olmadı. Sonunda pite girdik ve yapılacak en güvenli şey buydu" ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLARAK KAZANIR VE KAYBEDERİZ"

Bir sonraki yarışı düşünerek o konuşmayı yaptıklarını söyleyen Hamilton, "Yaşayarak öğreniyoruz. Takım olarak kazanırız ve kaybederiz. Ben yarışırken telsizde tamamen sakin ve kibar olmamı beklemeyin. Hepimiz tutkuluyuz ve tüm sürücülerde olabileceği gibi tutkunun ortaya çıkacağı anlar yaşıyoruz. Kalbim ve ruhum pistte. Beni buralara kadar getiren şey, içimdeki tutku ancak her türlü endişe çabuk unutuluyor ve şimdiden bir sonraki yarışı düşünerek o konuşmayı yaptık. Bugün, takım olarak yükselmek için yeni bir gün. Bunu yine de başaracağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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#Formula 1#Formula 1 Türkiye Grand Prix#Lewis Hamilton