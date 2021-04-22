Son Dakika: Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi ve olay Türkiye açıklamasına ilk tepki!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, son dönemde gündemde olan ve açıklanmasıyla birlikte futbol dünyasında büyük ses getiren Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığını duyurdu. Perez'in Türkiye Süper Lig'i hakkında kullandığı ifadeler de dikkat çekti.

Projenin askıya alındığını dile getiren Perez, "Üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. 3 yıldır bu proje (Avrupa Süper Ligi) üzerinde çalışıyorduk. Şampiyonlar Ligi formatının artık modası geçti. Hayatımda böylesine organize şekilde saldırı görmedim. Tehditler, küfürler... Sanki birini öldürmüşüz, futbolu öldürmüşüz gibiydi. 6 İngiliz kulübü içinde ilgisi daha düşük olan biri vardı, o da diğerlerini etkilemeye başladı. Korku vardı. 6 İngiliz'den biri tam olarak ikna olmuş değildi. Süper Lig projesi ölmedi, hayatta. Sadece askıya aldık." dedi.

BELKİ BİRAZ DEĞİŞTİREBİLİRİZ

Perez sözlerini, "Hepinize yalan söylediler. Yerel liglerin sona ereceği, futbolun doğasının bozulacağı, futbolu öldüreceğimiz söylendi. Bunlar doğru değil. Bu yalanları yayanların kaybetmek istemedikleri ayrıcalıkları var. Bu proje işe yaramadıysa, bir başkası yarayacak. Unutmayın, 12 kulüp bağlayıcı bir sözleşme imzaladı. Juventus ve Milan ayrılmadı, Barcelona düşünüyor. Belki biraz değiştirebiliriz. İngiltere ve İspanya'dan en büyük 4 takım girer. Önemli olan büyüklerin oynaması, böylece çocuklar bu maçları izleyecek." ifadeleriyle sürdürdü.

Türkiye'den bir takım almalarının problem olacağını da belirten Perez, "Herkes bir an dürüst olsun, kimsenin izlemediği maçlar var. Benim izlemekte zorlandığım maçlar var ve bu maçlar İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da. Her şeye açığız ama örneğin küçük bir ligden, Türkiye'den bir takım girmek isterse problem olur. Çünkü para büyük maçlardan, büyük rekabetlerden geliyor." şeklinde konuştu.

NİHAT KAHVECİ'DEN TEPKİ

La Liga'da bir dönem Real Sociedad ve Villarreal formaları giyen Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından Perez'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Kahveci'nin paylaşımında "Perez yeter sus bence. Konuştukça batıyorsun. Senin takımında Türk oyuncular oynadı. Şampiyonluğu 1 puanla aldığın senede titrerken kimin gollerinden çekindin Perez? Türkiye Süper Ligi'ni adını ağzına alırken dikkat et, saygı duy! Kaç tane Türk oyuncu oynadı Real Madrid'de?" ifadelerini kullandı.