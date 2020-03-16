Son Dakika | Flamengo'nun hocası Jorge Jesus corona virüsüne yakalandı

Flamengo kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı. Sonuç kontrol ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Flamengo'dan yapılan açıklamada, Jesus dışında oyuncular ve tüm teknik heyetin test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Deneyimli teknik adamın adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.