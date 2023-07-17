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Son Dakika: Filenin Sultanları'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu! Dev rakam...

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#Filenin Sultanları#Gelir#FIVB Voleybol Milletler Ligi
Son Dakika: Filenin Sultanlarının FIVB Voleybol Milletler Liginden elde ettiği gelir belli oldu Dev rakam...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:54

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nın elde ettiği gelir ortaya çıktı. Ay-Yıldızlılar, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nden dudak uçuklatan bir rakamı kasasına koydu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Filenin Sultanları'nın dev organizasyonda elde ettiği gelir netlik kazandı. Filenin Sultanları turnuva boyunca kazandığı maçlar ve şampiyonlukla birlikte dikkat çeken bir rakamı kasasına koydu.

ÇILGIN GELİR

Filenin Sultanları kazandığı maçlardan çılgın bir gelir elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca elde ettiği 12 galibiyetten 114 bin dolarlık geliri kasasına koydu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 3 mağlubiyette ise 13 bin 500 dolarlık gelir elde etti.

Çin'i devirip FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olaran Filenin Sultanları, 1 milyon dolarlık şampiyonluk gelirini de kasasına koydu. A Milli Kadın Voleybol Takımı toplamda 1 milyon 127 bin 500 dolarlık gelirle turnuvayı tamamladı.

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FİLENİN SULTANLARI'NIN MİLLETLER LİGİ PERFORMANSI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'daki ilk hafta maçlarında Güney Kore, Sırbistan ve İtalya'yı mağlup etti. Filenin Sultanları, ABD karşısında parkeden mağlup ayrıldı ve 3 galibiyet ile 1 mağlubiyetle ilk haftayı tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelelerinde Hollanda, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti engeline takılmadı. Ay-Yıldızlılar, Polonya'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Bangkok'taki üçüncü hafta müsabakalarına Japonya mağlubiyetiyle başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ardından oynadığı Tayland, Brezilya ve Hırvatistan maçlarında rakiplerine set vermedi.

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#Filenin Sultanları#Gelir#FIVB Voleybol Milletler Ligi

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