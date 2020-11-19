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Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | FIA, İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi! Formula 1...

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Son Dakika | FIA, İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi! Formula 1...
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FIA, Intercity İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), İstanbul Park'a 3 senelik lisans verdi.

FIA'nın Intercity İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdiği açıklandı. 

'2021 VE SONRASI İÇİN...'

Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Yarışın kusursuz geçmesi ve pistin harika bir noktaya gelmesiyle, FIA’nın özel pistlere verdiği ‘Grade 1’ lisansını 3 yıllığına aldık. 2021 ve sonrası ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuçlanır sonuçlanmaz size haber vereceğiz" sözleriyle haberi duyurdu.

Son Dakika | FIA, İstanbul Parka 3 yıllık lisans verdi Formula 1...

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