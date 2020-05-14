Son Dakika | Ferrari'de Carlos Sainz dönemi!
Formula 1 takımlarından Ferrari'de 2020 sezonu sonunda yolların ayrılacağı açıklanan Sebastian Vettel'in yerine Carlos Sainz'ın getirildiği resmen açıklandı.
Formula 1'in İtalyan devi Ferrari, geçtiğimiz günlerde Alman pilotu Sebastian Vettel ile 2020 sezonu sonunda kontrat yenilenmeyeceğini duyurmuştu. Ferrari bugün ise McLaren'ın İspanyol sürücüsü Carlos Sainz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Carlos Sainz, 2021 ve 2022 sezonlarında Charles Leclerc ile Ferrari'nin sürücüsü olacak.
McLaren ise Carlos Sainz'ın yerine Daniel Ricciardo'yu takıma kazandırdı.
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