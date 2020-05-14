Son Dakika | Ferrari'de Carlos Sainz dönemi!

Formula 1'in İtalyan devi Ferrari, geçtiğimiz günlerde Alman pilotu Sebastian Vettel ile 2020 sezonu sonunda kontrat yenilenmeyeceğini duyurmuştu. Ferrari bugün ise McLaren'ın İspanyol sürücüsü Carlos Sainz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Carlos Sainz, 2021 ve 2022 sezonlarında Charles Leclerc ile Ferrari'nin sürücüsü olacak.

McLaren ise Carlos Sainz'ın yerine Daniel Ricciardo'yu takıma kazandırdı.