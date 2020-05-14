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Motor Sporları
Haber Giriş: 14.05.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

McLaren Daniel Ricciardo'yu resmen açıkladı!

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McLaren Daniel Ricciardo'yu resmen açıkladı!
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Formula 1 takımı McLaren, 2021 sezonundan itibaren takımda Carlos Sainz'ın yerine Daniel Ricciardo'nun yarışacağını açıkladı. Carlos Sainz ise sezon sonunda Vettel ile yollarını ayıran olan Ferrari'ye imza attı.

Spor Arena Dış Haber | McLaren'dan yapılan açıklamada 2021 sezonunda Lando Norris'in yanında Renault'un Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo'nun yer alacağı ifade edildi.

McLaren'ın İspanyol sürücüsü Carlos Sainz ise 2020 sezonu sonunda Sebastian Vettel ile yollarını ayıracak olan Ferrari'ye imzayı attı.

McLaren Daniel Ricciardoyu resmen açıkladı

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