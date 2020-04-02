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Futbol
Haber Giriş: 02.04.2020 - 09:16,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'ye Stambouli teklifi! - FB Haberleri

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Son Dakika | Fenerbahçe'ye Stambouli teklifi! - FB Haberleri
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Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi öncesi sürpriz bir öneri geldi. Sarı lacivertli takıma son olarak Schalke 04 forması giyen Benjamin Stambouli teklif edildi.

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi... Yaz transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Fenerbahçe’ye menajerlerden öneri gelmeye devam ediyor. Son olarak Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli teklif edildi.

Yaz transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Fenerbahçe’ye menajerlerden öneri gelmeye devam ediyor. Son olarak Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli teklif edildi.

29 yaşındaki futbolcu stoper ve orta sahada görev yapıyor. Stambouli daha önce Tottenham ve PSG takımlarında oynadı.

(Fanatik)

Son Dakika | Fenerbahçeye Stambouli teklifi - FB Haberleri

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