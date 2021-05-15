Son Dakika: Fenerbahçe'ye piyango! İngilizler ayrılığı duyurdu, artık bedava...

Son dakika transfer gelişmesi... Adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

The Ahtletic'de yer alan habere göre 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon sonu Londra ekibinde ayrılıyor. Luiz'in Arsenal ile yaptığı son görüşmede teklif edilen yeni sözleşmeyi geri çevirdiği ve İngiliz devinden ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Luiz için Mesut Özil'in devreye gireceği iddia edilmişti.

ARSENAL İLE BU SEZON 30 MAÇ

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan David Luiz, Arsenal ile bu sezon Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.

David Luiz'in PSG formasıyla attığı goller;

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