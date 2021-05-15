MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'ye piyango! İngilizler ayrılığı duyurdu, artık bedava...
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'ye piyango! İngilizler ayrılığı duyurdu, artık bedava...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 15.05.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'ye piyango! İngilizler ayrılığı duyurdu, artık bedava...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe'ye piyango! İngilizler ayrılığı duyurdu, artık bedava...

Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in tecrübeli defans oyuncusu David Luiz, takımdan ayrılma kararı aldı. Mesut Özil'in ismi takım arkadaşı için devreye girmesi bekleniyor.

Son dakika transfer gelişmesi... Adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

The Ahtletic'de yer alan habere göre 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon sonu Londra ekibinde ayrılıyor. Luiz'in Arsenal ile yaptığı son görüşmede teklif edilen yeni sözleşmeyi geri çevirdiği ve İngiliz devinden ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Luiz için Mesut Özil'in devreye gireceği iddia edilmişti.

Oliver Bierhofftan Mesut Özil itirafı Ona mesaj attım...
Oliver Bierhoff'tan Mesut Özil itirafı! 'Ona mesaj attım...'

ARSENAL İLE BU SEZON 30 MAÇ

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan David Luiz, Arsenal ile bu sezon Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.

David Luiz'in PSG formasıyla attığı goller;

Son Dakika: Fenerbahçeye piyango İngilizler ayrılığı duyurdu, artık bedava...

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi