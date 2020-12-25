Son Dakika | Fenerbahçe'ye müjde! Kendini affettirdi...

Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle yoğun bakımdan çıkan Fenerbahçe için hayata dönüş operasyonu başladı. Sarı-lacivertliler bu hafta sonunu bay geçecek. İlk maçını 4 Ocak 2021'de Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe bu mücadeleye kadar toparlanma fırsatı elde etmiş olacak.

Başakşehir karşısında hakem tartışmaları arasında alınan galibiyetin ardından futbolcular mental anlamda rahat bir nefes aldı. Bunun dışında sakat oyuncuların büyük çoğunluğu Kasımpaşa maçına kadar takıma katılmış olacak. Valencia, Perotti, Samatta, Sosa gibi isimler sakatlıklarından kurtulmuş halde sahaya çıkacak.

EROL BULUT VE EKİBİ RAHAT BİR NEFES ALDI

Teknik heyet de üzerindeki baskıları attı. Erol Bulut ve ekibi, yoğun eleştirilerin kesilmesiyle daha rahat hareket edecek. Sarı-lacivertli teknik heyet Kasımpaşa maçıyla başlayacak süreci hayli önemsiyor. Fenerbahçe Ocak ayı içerisinde 27 günde tam 8 lig 1 kupa olmak üzere 9 maça çıkacak.

TISSERAND AFFETTİRDİ

Fenerbahçe'de Malatya ve Gaziantep maçlarının eleştirilen ismi Marcel Tisserand Başakşehir maçında gösterdiği performansla kendisini affettirdi. Takımını öne geçiren golü kaydeden Demokratik Kongolu oyuncu, topun geriden sağlıklı çıkarılması konusunda da takıma hayli yardımcı oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un Tisserand ve Serdar'ın performansından memnun kaldığı, bu ikiliyi gerekmedikçe bozmayacağı ifade edildi.