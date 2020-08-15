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Haber Giriş: 15.08.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'ye CAS'tan müjdeli haber! 6.2 milyon Euro...

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Fenerbahçe ile Al Nassr arasında Giuliano'nun transfer ücreti konusunda yaşanan ödeme krizinde CAS'ın kararı belli oldu.

Spor Arena Dış Haber | Giuliano'yu Ağustos 2018'de 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine satan Fenerbahçe, 6.2 milyon euroluk transfer taksidi ödenmediğini için CAS'a başvurmuştu. Al Nassr cephesi ödenecek tutarın 6.2 milyon euro değil 4.5 milyon euro olduğunu ifade etmişti. O dönem Al Nassr'dan yapılan açıklamada faiz ödemesine karşı oldukları ifade edilmişti.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 14 Ağustos günü davayı görüştü ve karara bağladı. CAS, Giuliano'nun ücretinde Fenerbahçe'yi haklı buldu ve ödenmesi gereken paranın 6.2 milyon euro olduğuna hükmetti.

Bu kararın ardından sarı-lacivertli takımın kasasına 6.2 milyon euro girecek. Al Nassre'ın bu parayı ödememesi durumunda daha fazla faiz veya transfer yasağı ile karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

Son Dakika | Fenerbahçeye CAStan müjdeli haber 6.2 milyon Euro...

Son Dakika | Fenerbahçeye CAStan müjdeli haber 6.2 milyon Euro...

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