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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'ye 23'lük orta saha! | Transfer Haberleri

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Son Dakika: Fenerbahçe'ye 23'lük orta saha! | Transfer Haberleri

Huddersfield’ın yerel basın organlarından Yorksihe Live, Fenerbahçe’nin Juninho Bacuna’yı takip ettiğini duyurdu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi bitiyor...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Championship ekiplerinden QPR’den Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler bu kez, aynı ligde mücadele eden Huddersfield’dan bir ismi takibe aldı: Juninho Bacuna... Huddersfield’ın yerel basın organlarından Yorkshire Live’da yer alan habere göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir takip ediyor. Bacuna’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak Huddersfield’ın 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Buna rağmen oyuncunun ayrılma ihtimali yüksek.

41 MAÇ, 5 GOL, 3 ASİST

Bacuna, Groningen’deki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş, 2018-19 sezonunun başında, Premier Lig’de mücadele ettiği dönemde Huddersfield tarafından 2.5 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Curaçaolu oyuncu, orta sahada iki yönlü oynayabilen, enerjik bir futbolcu. Bacuna, bu sezon 41 lig maçında 5 gol atıp, 3 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, sağ bekte de görev yapabiliyor.

Son Dakika: Fenerbahçeye 23lük orta saha | Transfer Haberleri

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