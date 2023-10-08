Son Dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski için Napoli geliyor! Rakam belli oldu...

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Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında ilk yedi haftada yedi galibiyet alan Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst üste maçlarını kazanma başarısı gösteren Sarı-Lacivertli ekip, 2009-2010 yılındaki rekoru egale etmek için Kasımpaşa karşısına çıkıyor. Kanarya'da tek hedef kazanmak ve rekoru egale etmek.

GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

Bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde 8, Süper Lig’de ise 7 olmak üzere resmi maçlarda peş peşe 15 galibiyete imza atan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa ile saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacağı zorlu maçı da kazanıp seriyi 16’ya taşımak istiyor.

Süper Lig’de ilk 8 maçtan galip ayrılma başarısını 2009- 2010 sezonunda yakalayan Fenerbahçe, bugün kazanması durumunda rekoru egale edecek.

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Rizespor maçında ilk 11’de oynatmadığı 9 yeni oyuncuyu Spartak Trnava ile oynanan H Grubu ikinci maçında sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal’ın Kasımpaşa maçında da rotasyonu sürdürmesi ve Süper Lig’de şampiyonluk kovalayan ideal kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor.

Trnava'ya attığı iki gol sonrası ağrı hissettiği için oyundan çıkan ve tedavisine başlanan King’in dışında tedavileri süren Cengiz Ünder ve Emre Mor yok.

İZLEMEYE GELİYORLAR

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, artan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertli formayla parıl parıl parlayan Polonyalı orta sahayı, Napoli adım adım takip ediyor. İtalyanlar, yaklaşık 6 haftadır düzenli olarak 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altında tutuyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA TRİBÜNDELER

Başarılı oyuncuyu izlemek için Napoli yetkililerinin bugün Kasımpaşa'ya da geleceği öğrenildi.

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GİDENLER REFERANS OLACAK

15 maçta 8 gol, 4 asist yaparak takımın en önemli kozu olan Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor. Pazarlıklarda eli güçlü olacak Kanarya, Napoli'ye daha önce gönderdiği isimleri de referans olarak gösterecek. Çizme ekibinin, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken Kim Min Jae'den kazandıkları 50 milyon Euro ve Eljif Elmas'ın piyasa değerinin 26 milyon Euro'ya ulaşması örnek olarak sunulacak.

75 DAKİKADA BİR KATKI

Fenerbahçe forması altında her 75 dakikada bir skora katkı yapan Sebastian Szymanski, 15 karşılaşmada toplam 900 dakika görev yaptı.

30 MİLYON EURO İDDİASI

Kim Min-Jae'yi, '18 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi nedeniyle Napoli'ye kaptıran, oyuncunun buradan 50 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitmesinden gerekli dersi çıkaran yönetim, Szymanski'de aynı hataya düşmek istemiyor.

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18 milyon Euro piyasa değeri olan başarılı orta saha için yönetimin, kapının 30 milyon Euro'dan (864 milyon TL) açılması kararını aldığı belirtildi.