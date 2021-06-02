Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil kulüp satın aldı! Kate Upton, Eva Longoria, Victor Oladipo...

Spor Arena Dış Haber - Mesut Özil, içinde dünyaca ünlü spor, magazin ve sinema kişiliklerinin de bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika ekibi Necaxa'nın %50 hissesini satın aldı.

Amerikalı yatırımcı Al Tylis'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, ünlü model Kate Upton, Kate Upton'un beyzbolcu eşi Justin Verlander, Miami Heat'in yıldız basketbolcusu Victor Oladipo, eski ünlü basketbolcular Richard Hamilton ve Shawn Marion ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı Bode Miller yer alıyor.

MESUT ÖZİL'DEN PAYLAŞIM VE DAVET

Mesut Özil, üyesi olduğu yatırım grubunun Necaxa'nın %50'sini satın aldığını şu ifadelerle duyurdu; Necaxa'yı satın alan yatırım grubunun bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Sizler de çıkaracağımız NFT'lerden alarak kulübün %1'ine sahip olabilirsiniz.

NFT NEDİR?

İngilizce adıyla Non-Fungible Tokens veya kısa adıyla NFT’ler “Takas Edilemez Jetonlar” olarak dilimize çevrilebilir. En yalın anlatımla NFT’ler dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital sertifika anlamına geliyor.

DİĞER ORTAKLAR DA PAYLAŞIM YAPTI

Meksika ekibi Necaxa'yı satın alan grubun diğer üyeleri de sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Yatırımcıların satın almanın yanı sıra NFT kampanyasının altını çizmesi, bu konuda büyük beklenti içerisinde olduklarını gösteriyor.



Eva Longoria



Kate Upton ve eşi Justin Verlander

NECAXA LİGDE SON SIRADA

Meksika 1. Ligi'nde mücadele eden Necaxa, 17 haftası geride kalan sezonu 11 puanla son sırada yürütüyor. Necaxa 11 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Takım sadece 14 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

Kulübün tarihinde 3 lig, 8 Meksika Kupası, 2 Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi, 1 Kuzey Amerika Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

LİG YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yatırımcı grubun Necaxa'yı satın almasıyla ilgili Meksila Ligi Liga MX'in başkanı Mikel Arriola'dan da resmi açıklama geldi. Satın almanın lig yönetimi tarafından onaylandığını söyleyen Arriola, kulüp sahibi olarak mevcut sahip Ernesto Tinajero'nun gözükmeye devam edeceğini, yatırımcı grubun %50 hisse sahibi olduğunu söyledi.

Ernesto Tinajero'nun kulüp başkanı olarak transfer gibi kararlarda söz sahibi olmaya devam edeceği ifade edildi.



Victor Oladipo

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