Son Dakika | Fenerbahçe'nin yıldızı Luiz Gustavo'dan Alex, Sosa, Ozan Tufan ve kaptanlık sözleri...

Luiz Gustavo'nun açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle Türk halkını kutlayarak başlamak istiyorum. Çok önemli bir gün. Kutlu olsun. Takımdaki kolektif yapı çok önemli. Sezon çok uzun. Sosa veya başkası önemli değil. Kiminle oynarsam takıma fayda vermeye devam edeceğim.

Geçmişle kıyaslama yapmak zor. Geçmişteki hataları yapmamak için çok çalışmalıyız. Yeni bir sezondayız. Başarı için herkes elinden geleni yapmalı.

"Basketbol takımından Jarell Eddie'yi ilk defa gördüm, bu hafta tanıştık. Basketbolu çok seviyorum, en kısa zamanda bir maça gitmek istiyorum. Çok iyi bir insan, çok da güzel ailesi var. Umarım tekrar görüşürüz."

"Taraftarın benimle ilgili görüşleri mutluluk verici"

Ben nereye gidersem gideyim kulübün felsefesini anlamaya çalışırım. Taraftarın nasıl bir futbol izlemek istediğini anlamaya çalışır ve buna odaklanmaya çalışırım. Taraftarın benimle ilgili görüşleri çok güzel ama başarıya ulaşmak için çok çalışmaya devam etmeliyiz.

Benim için en önemlisi futbol oynamak. Oynamayı çok seviyorum. Rakip fark etmeksizin kazanmak ve elimden geleni yapmak istiyorum. Genç futbolcular da bu anlayışta olmalı.

Alex ve kaptanlık sözleri

Alex'in burada çok büyük bir tarihi var. Bir efsane. Çok fazla şampiyonluk kazanmış ve müthiş şeyler yapmış. Ben geleli daha kısa bir süre oldu. Kaptan olmak gurur verici ama kaptan olmasam da elimden geleni yapacağım. Kaptanımız Gökhan, ben de kaptanlık bandı kolumda olsun ya da olmasın elimden geleni yapacağım.

"Hocamız en iyi kadroyu seçmek için var"

Takımda gerçekten çok fazla ve farklı karakteristik özelliklere sahip oyuncu var. Bu yüzden hocamız var başımızda. En iyisini seçeceğini biliyoruz. Ozan, Sosa veya bir başkası. Önemli olan birbiriniz için oynamak ve elinizden geleni yapmak. Biz birbirimize saygı duyuyoruz.

"Hocamız bize nasıl bir oyun oynatmak istediğini anlattı"

Hocamız geldiğinde neler istediğini ve nasıl bir oyun oynatmak istediğini bize anlattı. Biz de bu amaç doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben yoğun çalışmayı seviyorum. Rakiplere saygımız var ama her geçen gün daha iyi olarak kazanmaya devam etmek istiyoruz.

"Ben buraya bir hedef için geldim"

Ben buraya bir hedefle geldim. Burası benim için bir meydan okuma. Hedefimi gerçekleştirmek için buradayım. Elimizden geleni yaparsak hedefimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

"Sürekli güler yüzlü olmakta iyi değilim ama mutlu bir insanım"

Ben normal ve sakin bir insanım. Saha dışında da böyleyim. Sürekli güler yüzlü olmak iyi olduğum bir şey değil ama genel olarak mutlu bir insanım.

"Şampiyon olduğumuzda taraftarımızla birlikte kutlayacağız"

Maç kazandıkça ve kazanmaya devam ettikçe mutluluk duygusu artacaktır. Bu takım uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Biz mutluluk duygusunu taraftara bırakıp sorumluluklarımızı bilerek çalışmaya devam etmeliyiz. Sezon sonu şampiyon olduğumuzda taraftarımızla birlikte kutlama yapacağız. O zamana kadar biz takım olarak çalışmaya devam etmeliyiz.

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