Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King'den Ronaldo ve Ozan Tufan açıklaması! "Beni mahvedecek"

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King, sarı lacivertli takımın bugünkü antrenmanı sonrasında açıklamalarda bulundu

İşte o sözler:

Burada olduğum için çok mutluyum. Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia diyebilirim. Kariyerimde Manchester United da var ama orada çok oynayamadığım için bunu söyleyebilirim. En iyi arkadaşım Türk ve Fenerbahçeli ve eğer kötü oynarsam biliyorum ki beni mahvedecek.

Santrfor oynamış bir oyuncuyum ama çok yönlüyüm. Bournemouth'ta ve Watford'da 4-3-3-'ün solunda oynadım. Formasyona göre de pozisyonlar değişebiliyor. Santrfor arkasında 10 numara olarak da oynadım. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum. Sol kanat veya merkez oyuncusu olarak da oynadım. Ana pozisyon olarak santrfor oynamaktan keyif alıyorum. Savunma arkasına koşu yapıp gol şansları bulmayı seviyorum. Önemli olan hocanın beklentisi, sağ veya sol kanat oynamamı isterse bunu da yapabilirim. Amacım takıma yardımcı olmak.

Haberin Devamı

Manchester United'a 16 yaşımda gittim. Cristiano Ronaldo, Tevez, Rooney, Berbatov oradaydı ve dünyanın en iyi takımıydı. O kadroda yer bulmam zor olmuştu ve ben de başka kulübe gittim. Her oyuncuda olduğu gibi bende de onlara karşı oynarken ekstra motivasyon oldu. Farklı takımlarda oynarken United'a 4-5 gol attım. Manchester United'a saygım çok büyük. Akademide aldığım eğitimin kariyerime katkısı büyük. Şimdi Fenerbahçe'deyim. Henüz 30 yaşındayım, santrforlar zirve performanslarını bu yaşlarda gösteriyor. Keşke daha erken gelebilseydim ama durum bu ve taraftarlar için bu takıma katkı yapmak istiyorum.

Takım olarak Dinamo Kiev maçlarına odaklandık. 2-3 antrenman yapabildim takımla beraber. 12 yıldır profesyonel futbolcuyum ve yaptığımız antrenmanlar benim gördüğüm en ağır antrenmanlar. Hocamız çok deneyimli, ne istediğini biliyor. %100 fit olmak için biraz daha zamana ihtiyacım var. Dinamo Kiev maçı için Polonya'ya gidip en iyimizi ortaya koymak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 7 dakika süre aldım, hayalim orada oynayabilmek. Takım olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum, umarım iyi sonuçlar alacağız.

Haberin Devamı

Ozan Tufan benim kardeşim. Watford'da birlikte çalıştık, İngilizcesi iyi değildi ve ona yardımcı oldum. Ben de ilk yıllarımda konuşmakta zorlanıyordum. Onu Londra'daki Türk restoranına götürdüm, şehri gösterdim ve iyi anlaştık. Neye ihtiyacı olursa söylemesini istedim. Birkaç ay sonra ona Fenerbahçe'yi sordum, çok güzel şeyler söyledi, Fenerbahçe'ye gitmemin mükemmel olacağını söyledi. Geri döndüğünde kulüple benim hakkımda konuşacağını söyledi. Daha sonra buraya döndü ama görüşmeye devam ettik. Fenerbahçe ile ilgili bana hep iyi şeyler söyledi. Kendisine çok saygı duyuyorum ve Hull City'de başarılar diliyorum.

İstanbul'daki hayat çok güzel. Yaşam tarzınızı öne koyup iş etiğinizi arkaya atarsanız işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Linnes, Sörloth, Omar burada iyi işler yaptı. İş etiğimi yüksek tutup ben de başarılı olmak istiyorum. Hocamız çok iyi, taraftarlarımız çok tutkulu. Ben de onlar için mücadele etmek istiyorum. Tatil yapmak için değil başarılı olmak için buradayım. Verdiğim karardan %1 bile şüphem yok.