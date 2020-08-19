MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa İstanbul'a geldi! İşte o anlar...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa İstanbul'a geldi! İşte o anlar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.08.2020 - 21:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa İstanbul'a geldi! İşte o anlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'yı taşıyan özel uçak İstanbul'a geldi. Özel Havacılık binasına geçen Sosa, pasaport kontrolünün ardından içeride bulunan bazı güvenlik görevlileriyle fotoğraf çektirdi ve binadan ayrıldı. Ardından Fenerbahçe görevlilerinin bulunduğu araca binen Sosa havalimanından ayrıldı.

Trabzonspordan Jose Sosa açıklaması
Trabzonspor'dan Jose Sosa açıklaması

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Jose Sosa İstanbula geldi İşte o anlar...

Trabzonspor'un teklifini reddeden 35 yaşındaki Jose Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 1,5 milyon Euro imza parası alacak olan Jose Sosa Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak.

Sosa transferinin 1-2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Jose Sosa İstanbula geldi İşte o anlar...

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Jose Sosa İstanbula geldi İşte o anlar...

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Jose Sosa İstanbula geldi İşte o anlar...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle