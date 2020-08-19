Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa İstanbul'a geldi! İşte o anlar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'yı taşıyan özel uçak İstanbul'a geldi. Özel Havacılık binasına geçen Sosa, pasaport kontrolünün ardından içeride bulunan bazı güvenlik görevlileriyle fotoğraf çektirdi ve binadan ayrıldı. Ardından Fenerbahçe görevlilerinin bulunduğu araca binen Sosa havalimanından ayrıldı.

Trabzonspor'un teklifini reddeden 35 yaşındaki Jose Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 1,5 milyon Euro imza parası alacak olan Jose Sosa Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak.

Sosa transferinin 1-2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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