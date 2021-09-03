Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi: Lugano ile...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'nin açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Olabilecek en iyi şekilde karşılandım. Güzel bir takım var. Çok motiveyim. Ben de takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum.

Diego Lugano ile direkt olarak konuşmadım. Ortak tanıdığımız bir oyuncu vasıtasıyla sorular sordum. Bana iyi bir referans verdi. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu anlattı.

Fenerbahçe'yi zaten biliyordum. Teklif geldiğinde maçlarını ve taraftarını izledim. Fenerbahçe gerçekten büyük bir takım, çok iyi oyuncularımız var. Hepimiz elimizden geleni yapıp umarım yarışmacı bir takım ortaya çıkarırız.

Amerika'da iyi sezonlar geçirdim, iyi performans sergiledi. Eski kulübüme teşekkür etmek istiyorum. Kariyerimde adım adım gitmek istiyorum. Bu lige ve bu büyük takıma gelmek de benim için çok önemli. Planlarımı gün gün yapmayı tercih ediyorum.

Takıma hem ofans, hem defans anlamında katkı sağlamak istiyorum. Umarım çok fazla gol atarım. Öncelikle amacım takımıma yardım etmek, önemli olan bu. Taraftarların sevgisine ve beklentilerine karşılık vermek istiyorum.

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