Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Slaven Bilic mi olacak? Görüşmeler başladı...

Fenerbahçe'de teknik adam sorunu hala çözülmüş değil fakat 2-3 hoca görüştükleri ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Koç'un "2.5 hoca adayımız var" sözüyle işaret ettiği isim belli oldu.

Geçtiğimiz ay basın toplantısında konuşan Ali Koç, Portekiz veya Alman ekolünden bir hoca ile anlaşmak istediklerini belirtmiş fakat bunda bir değişiklik olabileceğinin de sinyalini vermişti.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'IN ESKİ HOCASI SLAVEN BİLİC'LE GÖRÜŞÜYOR!

Fenerbahçe'de yeni teknik adam adayı bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic. Marco Silva ve Paulo Fonseca'yı listenin üstünde tutan sarı-lacivertli yönetim, daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam ile de görüşme halinde.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, önceki gün yaptığı açıklamada teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurdu. Adayları iki isme indirdiklerini ifade eden sarı-lacivertli kulübün başkanı, "İki buçuk da diyebilirim" ifadesini kullandı.

SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLAMA YOK

Marco Silva ve Paulo Fonseca isimlerini gündeminde tutan Ali Koç'un 'buçuk' olarak bahsettiği adayın Slaven Bilic olduğu ileri sürüldü. Bir dönem Beşiktaş'ta görev alan Hırvat teknik adam sessizliğini korurken, kulüp bu konuda ser verip sır vermiyor.

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, şu anda Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın başında. Başkan ise yeniden seçilmeden teknik direktör açıklamasını doğru bulmadığı için resmi duyuruyu pazartesi günü yapacak. Koç'un hangi isimde karar kılacağı merakla bekleniyor.

FONSECA'YA DA TEKLİF YAPILDI

Bu isimlerden biri Roma ile sözleşmesi sona erecek Paulo Fonseca... İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında...

MARCO SİLVA HER KONUDA ANLAŞILDI FAKAT YÖNETİM BEKLEME

Bir diğer aday Marco Silva ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor. Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Başkan son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.