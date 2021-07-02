Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...
Yeni sezon hazırlıkları başlamasına rağmen henüz herhangi bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de yeni hoca bilmecesi sürüyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni direktör arayışına "Marcelo Bielsa kalibresi" parolasıyla başlayan sarı lacivertli takımda sürecin uzaması taraftarı umutsuzluğa sevk ediyor.
Spor Arena Detay - Teknik direktör Erol Bulut'un görevden ayrılmasının ardından takımına başına geçen Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra henüz arzuladığı teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de hoca belirsizliği sürüyor.
Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda görev devam etmeyeceğini açıklayan Başkan Ali Koç, takımın yeni patronunun Marcelo Bielsa kalibresinde bir teknik adam olacağını açıklamıştı. Ancak gelinen noktada, yeni sezon hazırlıklarına başlanmasına rağmen henüz herhangi bir teknik direktör ile anlaşma sağlanamadı.
Takımının yeni hocasının belli olmamasına ilaveten son günlerde ismi sarı lacivertli takımla anılan bazı isimler de taraftarı tatmin etmedi. "Marcelo Bielsa kalibresi" sözü veren Ali Koç'un son görüştüğü teknik direktörlerin kariyerleri ve potansiyelleri, taraftar tarafından sorgulanmaya başlandı.
TARAFTAR EMRE BELÖZOĞLU'NU İSTİYOR
Son olarak, Kuzey Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski'nin Fenerbahçe'nin başına geçeceğinin yüksek sesle konuşulmasının ardından taraftarın sabrı taştı. Sarı lacivertli taraftarlar, elit seviyede bir teknik direktörle anlaşılamaması halinde Emre Belözoğlu ile yolların neden ayrıldığını sorguluyor.
Yabancı hoca politikası yüzünden Emre Belözoğlu opsiyonun erkenden rafa kaldırıldığını savunan Fenerbahçeli futbolseverler, sosyal medyada birlik oldu. Birçok sarı lacivertli taraftar, mevcut şartlar göz önüne alındığında Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmesinin yanlış olduğunu savunuyor.
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geri dönmesi için sosyal medyada "geri dön" kampanyası başlatan taraftarlar, "Emre Belözoğlu'nu harcadık, Emre Belözoğlu takımda kalsaydı transferlerin %70’i bitmişti. Maalesef ki her şeyi çöpe attık..." gibi yorumlarda bulunuyor.
TARAFTARLAR UMUTSUZLUĞA KAPILDI
Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü yönetimi süreci kötü yönetmekle suçladı. Teknik direktör seçiminde geç kalındığını düşünen sarı lacivertli taraftarlar, yeni hocanın takıma, kulübe ve ülkeye alışma sürecinin uzayacağı düşüncesiyle umutsuzluğa kapıldı.
Sarı lacivertli takımda ikinci Emre Belözoğlu döneminin başlayıp başlamayacağı merak edilirken taraftarın isteğinin bu ihtimal yönünde olduğu görülüyor.
İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN EMRE BELÖZOĞLU YORUMLARININ BAZILARI
SÜPER LİG'İN SON ŞAMPİYON HOCASI ZICO
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle; Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.
Yabancı teknik adamlar arasında en son ipi göğüsleyen isim ise 2006 - 2007 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Zico.
Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler:
|Sezon
|Şampiyon takım
|Şampiyon teknik direktör
|1959
|Fenerbahçe
|Ignac Molnar (Macaristan)
|1959-60
|Beşiktaş
|Andras Kuttik (Macaristan)
|1960-61
|Fenerbahçe
|Laszlo Szekely (Macaristan)
|1961-62
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|1693-64
|Fenerbahçe
|Miroslav Kokotovic (Yugoslavya)
|1694-65
|Fenerbahçe
|Oscar Hold (İngiltere)
|1695-66
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic (Yugoslavya)
|1966-67
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic (Yugoslavya)
|1967-68
|Fenerbahçe
|Ignac Molnar (Macaristan)
|1968-69
|Galatasaray
|Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
|1969-70
|Fenerbahçe
|Traian Ionescu (Romanya)
|1970-71
|Galatasaray
|Brian Birch (İngiltere)
|1971-72
|Galatasaray
|Brian Birch (İngiltere)
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch (İngiltere)
|1973-74
|Fenerbahçe
|Didi (Brezilya)
|1974-75
|Fenerbahçe
|Didi (Brezilya)
|1975-76
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1976-77
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1977-78
|Fenerbahçe
|Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
|1978-79
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|1979-80
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1980-81
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|1981-82
|Beşiktaş
|Dorde Milic (Yugoslavya)
|1982-83
|Fenerbahçe
|Branko Stankovic (Yugoslavya)
|1983-84
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|1984-85
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic (Yugoslavya)
|1985-86
|Beşiktaş
|Branko Stankovic (Yugoslavya)
|1986-87
|Galatasaray
|Jupp Derwall (Almanya)
|1987-88
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|1988-89
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic (Yugoslavya)
|1989-90
|Beşiktaş
|Gordon Milne (İngiltere)
|1990-91
|Beşiktaş
|Gordon Milne (İngiltere)
|1991-92
|Beşiktaş
|Gordon Milne (İngiltere)
|1992-93
|Galatasaray
|Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)
|1993-94
|Galatasaray
|Reiner Hollmann (Almanya)
|1994-95
|Beşiktaş
|Christoph Daum (Almanya)
|1995-96
|Fenerbahçe
|Carlos Alberto Parreira (Brezilya)
|1996-97
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1997-98
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2000-01
|Fenerbahçe
|Mustafa Denizli
|2001-02
|Galatasaray
|Mircea Lucescu (Romanya)
|2002-03
|Beşiktaş
|Mircea Lucescu (Romanya)
|2003-04
|Fenerbahçe
|Christoph Daum (Almanya)
|2004-05
|Fenerbahçe
|Christoph Daum (Almanya)
|2005-06
|Galatasaray
|Eric Gerets (Belçika)
|2006-07
|Fenerbahçe
|Zico (Brezilya)
|2007-08
|Galatasaray
|Cevat Güler
|2008-09
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|2009-10
|Bursaspor
|Ertuğrul Sağlam
|2010-11
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|2011-12
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2012-13
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2013-14
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|2015-16
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|2016-17
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|2017-18
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|2019-20
|Başakşehir
|Okan Buruk
EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ
Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Denizlispor
Yeni Malatya 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa
Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
SON GÖRÜŞÜLEN TEKNİK ADAMLAR VE SON DURUMLARI
Teknik direktör arayan Fenerbahçe yönetiminin talip olduğu isimlerin çoğunun transferi çeşitli nedenlerle imkansız hale gelirken, aday çemberi iyice daralıyor. İşte gündemdeki isimler ve son durumları:
Joachim Löw: Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıran Alman teknik adam uzun müddet tatil yapıp dinlenmek istiyor. Fenerbahçe’nin ise beklemeye tahammülü yok.
Zlatko Dalic: Ali Koç’un “Geçen yıl görüştük” dediği Dalic’in Hırvatistan Milli Takımı ile sözleşmesi sürüyor. Görevde kalma ihtimali son derece yüksek.
Paulo Sosa: Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Boniek’in, “Kesinlikle bırakmayacağız” açıklamasıyla Portekizli teknik adamın transferi rafa kalkmış oldu.
Marco Silva: Fenerbahçe’nin uzun süre ilgilendiği ve bir ara transferinde önemli yol kat ettiği Portekizli çalıştırıcı, Fulham’la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Paulo Fonseca: Sarı lacivertli taraftarların en çok beğendiği isim olan Portekizli teknik adamın menajeri Fenerbahçe ile görüşmediklerini açıkladı
Andre Villas-Boas: En son Fransa’da Marsilya takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör halen boşta ve Fenerbahçe’nin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.
Christoph Daum: Bir köşede Fenerbahçe’nin teklifini bekliyor. Geçmişte uzun yıllar Türkiye’de çalışması ve Fenerbahçe’yi iyi tanıması en büyük avantajı.
Luis Casto: Halen Katar kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Portekizli teknik adam da Fenerbahçe gündeminde.
Nuno Espirito Santo: Tottenham ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın transferi ihtimali kalmadı.
Slaven Bilic: Sıcak bakıyor ama Guoan ile kontratı sürüyor. Transferi mucize.
Lucien Favre: Avrupa’nın 5 büyük liginde kalmak istiyor. Baskıdan uzak çalışmayı talep etmesi anlaşmayı zora sokuyor.
Igor Angelovski: Fenerbahçe, Igor Angelovski’nin menajeri ile resmi görüşmelere başladı. Igor Angelovski, Belek’te görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Anlaşma sonucuna göre ya İstanbul’a gelecek ya Skopje’ye dönecek.