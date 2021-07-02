MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 02.07.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yeni sezon hazırlıkları başlamasına rağmen henüz herhangi bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'de yeni hoca bilmecesi sürüyor. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni direktör arayışına "Marcelo Bielsa kalibresi" parolasıyla başlayan sarı lacivertli takımda sürecin uzaması taraftarı umutsuzluğa sevk ediyor.

Spor Arena Detay - Teknik direktör Erol Bulut'un görevden ayrılmasının ardından takımına başına geçen Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra henüz arzuladığı teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de hoca belirsizliği sürüyor.

Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda görev devam etmeyeceğini açıklayan Başkan Ali Koç, takımın yeni patronunun Marcelo Bielsa kalibresinde bir teknik adam olacağını açıklamıştı. Ancak gelinen noktada, yeni sezon hazırlıklarına başlanmasına rağmen henüz herhangi bir teknik direktör ile anlaşma sağlanamadı.

Takımının yeni hocasının belli olmamasına ilaveten son günlerde ismi sarı lacivertli takımla anılan bazı isimler de taraftarı tatmin etmedi. "Marcelo Bielsa kalibresi" sözü veren Ali Koç'un son görüştüğü teknik direktörlerin kariyerleri ve potansiyelleri, taraftar tarafından sorgulanmaya başlandı.

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

TARAFTAR EMRE BELÖZOĞLU'NU İSTİYOR

Son olarak, Kuzey Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski'nin Fenerbahçe'nin başına geçeceğinin yüksek sesle konuşulmasının ardından taraftarın sabrı taştı. Sarı lacivertli taraftarlar, elit seviyede bir teknik direktörle anlaşılamaması halinde Emre Belözoğlu ile yolların neden ayrıldığını sorguluyor.

Yabancı hoca politikası yüzünden Emre Belözoğlu opsiyonun erkenden rafa kaldırıldığını savunan Fenerbahçeli futbolseverler, sosyal medyada birlik oldu. Birçok sarı lacivertli taraftar, mevcut şartlar göz önüne alındığında Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmesinin yanlış olduğunu savunuyor.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geri dönmesi için sosyal medyada "geri dön" kampanyası başlatan taraftarlar, "Emre Belözoğlu'nu harcadık, Emre Belözoğlu takımda kalsaydı transferlerin %70’i bitmişti. Maalesef ki her şeyi çöpe attık..." gibi yorumlarda bulunuyor.

TARAFTARLAR UMUTSUZLUĞA KAPILDI

Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü yönetimi süreci kötü yönetmekle suçladı. Teknik direktör seçiminde geç kalındığını düşünen sarı lacivertli taraftarlar, yeni hocanın takıma, kulübe ve ülkeye alışma sürecinin uzayacağı düşüncesiyle umutsuzluğa kapıldı.

Sarı lacivertli takımda ikinci Emre Belözoğlu döneminin başlayıp başlamayacağı merak edilirken taraftarın isteğinin bu ihtimal yönünde olduğu görülüyor.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN EMRE BELÖZOĞLU YORUMLARININ BAZILARI

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

SÜPER LİG'İN SON ŞAMPİYON HOCASI ZICO

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle; Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlar arasında en son ipi göğüsleyen isim ise 2006 - 2007 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Zico.

Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler:

SezonŞampiyon takımŞampiyon teknik direktör
1959FenerbahçeIgnac Molnar (Macaristan)
1959-60BeşiktaşAndras Kuttik (Macaristan)
1960-61FenerbahçeLaszlo Szekely (Macaristan)
1961-62GalatasarayGündüz Kılıç
1962-63GalatasarayGündüz Kılıç
1693-64FenerbahçeMiroslav Kokotovic (Yugoslavya)
1694-65FenerbahçeOscar Hold (İngiltere)
1695-66BeşiktaşLjubisa Spajic (Yugoslavya)
1966-67BeşiktaşLjubisa Spajic (Yugoslavya)
1967-68FenerbahçeIgnac Molnar (Macaristan)
1968-69GalatasarayTomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
1969-70FenerbahçeTraian Ionescu (Romanya)
1970-71GalatasarayBrian Birch (İngiltere)
1971-72GalatasarayBrian Birch (İngiltere)
1972-73GalatasarayBrian Birch (İngiltere)
1973-74FenerbahçeDidi (Brezilya)
1974-75FenerbahçeDidi (Brezilya)
1975-76TrabzonsporAhmet Suat Özyazıcı
1976-77TrabzonsporAhmet Suat Özyazıcı
1977-78FenerbahçeTomislav Kaloperovic (Yugoslavya)
1978-79TrabzonsporÖzkan Sümer
1979-80TrabzonsporAhmet Suat Özyazıcı
1980-81TrabzonsporÖzkan Sümer
1981-82BeşiktaşDorde Milic (Yugoslavya)
1982-83FenerbahçeBranko Stankovic (Yugoslavya)
1983-84TrabzonsporAhmet Suat Özyazıcı
1984-85FenerbahçeTodor Veselinovic (Yugoslavya)
1985-86BeşiktaşBranko Stankovic (Yugoslavya)
1986-87GalatasarayJupp Derwall (Almanya)
1987-88GalatasarayMustafa Denizli
1988-89FenerbahçeTodor Veselinovic (Yugoslavya)
1989-90BeşiktaşGordon Milne (İngiltere)
1990-91BeşiktaşGordon Milne (İngiltere)
1991-92BeşiktaşGordon Milne (İngiltere)
1992-93GalatasarayKarl-Heinz Feldkamp (Almanya)
1993-94GalatasarayReiner Hollmann (Almanya)
1994-95BeşiktaşChristoph Daum (Almanya)
1995-96FenerbahçeCarlos Alberto Parreira (Brezilya)
1996-97GalatasarayFatih Terim
1997-98GalatasarayFatih Terim
1998-99GalatasarayFatih Terim
1999-00GalatasarayFatih Terim
2000-01FenerbahçeMustafa Denizli
2001-02GalatasarayMircea Lucescu (Romanya)
2002-03BeşiktaşMircea Lucescu (Romanya)
2003-04FenerbahçeChristoph Daum (Almanya)
2004-05FenerbahçeChristoph Daum (Almanya)
2005-06GalatasarayEric Gerets (Belçika)
2006-07FenerbahçeZico (Brezilya)
2007-08GalatasarayCevat Güler
2008-09BeşiktaşMustafa Denizli
2009-10BursasporErtuğrul Sağlam
2010-11FenerbahçeAykut Kocaman
2011-12GalatasarayFatih Terim
2012-13GalatasarayFatih Terim
2013-14FenerbahçeErsun Yanal
2014-15GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2015-16BeşiktaşŞenol Güneş
2016-17BeşiktaşŞenol Güneş
2017-18GalatasarayFatih Terim
2018-19GalatasarayFatih Terim
2019-20BaşakşehirOkan Buruk

 

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Denizlispor
Yeni Malatya 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa
Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

SON GÖRÜŞÜLEN TEKNİK ADAMLAR VE SON DURUMLARI

Teknik direktör arayan Fenerbahçe yönetiminin talip olduğu isimlerin çoğunun transferi çeşitli nedenlerle imkansız hale gelirken, aday çemberi iyice daralıyor. İşte gündemdeki isimler ve son durumları:

Joachim Löw: Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıran Alman teknik adam uzun müddet tatil yapıp dinlenmek istiyor. Fenerbahçe’nin ise beklemeye tahammülü yok.

Zlatko Dalic: Ali Koç’un “Geçen yıl görüştük” dediği Dalic’in Hırvatistan Milli Takımı ile sözleşmesi sürüyor. Görevde kalma ihtimali son derece yüksek.

Paulo Sosa: Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Boniek’in, “Kesinlikle bırakmayacağız” açıklamasıyla Portekizli teknik adamın transferi rafa kalkmış oldu.

Marco Silva: Fenerbahçe’nin uzun süre ilgilendiği ve bir ara transferinde önemli yol kat ettiği Portekizli çalıştırıcı, Fulham’la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Paulo Fonseca: Sarı lacivertli taraftarların en çok beğendiği isim olan Portekizli teknik adamın menajeri Fenerbahçe ile görüşmediklerini açıkladı

Andre Villas-Boas: En son Fransa’da Marsilya takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör halen boşta ve Fenerbahçe’nin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

Son Dakika: Fenerbahçenin yeni teknik direktörü kim olacak Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

Christoph Daum: Bir köşede Fenerbahçe’nin teklifini bekliyor. Geçmişte uzun yıllar Türkiye’de çalışması ve Fenerbahçe’yi iyi tanıması en büyük avantajı.

Luis Casto: Halen Katar kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Portekizli teknik adam da Fenerbahçe gündeminde.

Nuno Espirito Santo: Tottenham ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın transferi ihtimali kalmadı.

Slaven Bilic: Sıcak bakıyor ama Guoan ile kontratı sürüyor. Transferi mucize.

Lucien Favre: Avrupa’nın 5 büyük liginde kalmak istiyor. Baskıdan uzak çalışmayı talep etmesi anlaşmayı zora sokuyor.

Igor Angelovski: Fenerbahçe, Igor Angelovski’nin menajeri ile resmi görüşmelere başladı. Igor Angelovski, Belek’te görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Anlaşma sonucuna göre ya İstanbul’a gelecek ya Skopje’ye dönecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi