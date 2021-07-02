Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Taraftarın umudu Emre Belözoğlu...

Spor Arena Detay - Teknik direktör Erol Bulut'un görevden ayrılmasının ardından takımına başına geçen Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra henüz arzuladığı teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de hoca belirsizliği sürüyor.

Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda görev devam etmeyeceğini açıklayan Başkan Ali Koç, takımın yeni patronunun Marcelo Bielsa kalibresinde bir teknik adam olacağını açıklamıştı. Ancak gelinen noktada, yeni sezon hazırlıklarına başlanmasına rağmen henüz herhangi bir teknik direktör ile anlaşma sağlanamadı.

Takımının yeni hocasının belli olmamasına ilaveten son günlerde ismi sarı lacivertli takımla anılan bazı isimler de taraftarı tatmin etmedi. "Marcelo Bielsa kalibresi" sözü veren Ali Koç'un son görüştüğü teknik direktörlerin kariyerleri ve potansiyelleri, taraftar tarafından sorgulanmaya başlandı.

TARAFTAR EMRE BELÖZOĞLU'NU İSTİYOR

Son olarak, Kuzey Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski'nin Fenerbahçe'nin başına geçeceğinin yüksek sesle konuşulmasının ardından taraftarın sabrı taştı. Sarı lacivertli taraftarlar, elit seviyede bir teknik direktörle anlaşılamaması halinde Emre Belözoğlu ile yolların neden ayrıldığını sorguluyor.

Yabancı hoca politikası yüzünden Emre Belözoğlu opsiyonun erkenden rafa kaldırıldığını savunan Fenerbahçeli futbolseverler, sosyal medyada birlik oldu. Birçok sarı lacivertli taraftar, mevcut şartlar göz önüne alındığında Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmesinin yanlış olduğunu savunuyor.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geri dönmesi için sosyal medyada "geri dön" kampanyası başlatan taraftarlar, "Emre Belözoğlu'nu harcadık, Emre Belözoğlu takımda kalsaydı transferlerin %70’i bitmişti. Maalesef ki her şeyi çöpe attık..." gibi yorumlarda bulunuyor.

TARAFTARLAR UMUTSUZLUĞA KAPILDI

Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü yönetimi süreci kötü yönetmekle suçladı. Teknik direktör seçiminde geç kalındığını düşünen sarı lacivertli taraftarlar, yeni hocanın takıma, kulübe ve ülkeye alışma sürecinin uzayacağı düşüncesiyle umutsuzluğa kapıldı.

Sarı lacivertli takımda ikinci Emre Belözoğlu döneminin başlayıp başlamayacağı merak edilirken taraftarın isteğinin bu ihtimal yönünde olduğu görülüyor.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN EMRE BELÖZOĞLU YORUMLARININ BAZILARI



















SÜPER LİG'İN SON ŞAMPİYON HOCASI ZICO

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle; Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlar arasında en son ipi göğüsleyen isim ise 2006 - 2007 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Zico.

Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan teknik direktörler:

Sezon Şampiyon takım Şampiyon teknik direktör 1959 Fenerbahçe Ignac Molnar (Macaristan) 1959-60 Beşiktaş Andras Kuttik (Macaristan) 1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekely (Macaristan) 1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç 1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç 1693-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic (Yugoslavya) 1694-65 Fenerbahçe Oscar Hold (İngiltere) 1695-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic (Yugoslavya) 1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic (Yugoslavya) 1967-68 Fenerbahçe Ignac Molnar (Macaristan) 1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya) 1969-70 Fenerbahçe Traian Ionescu (Romanya) 1970-71 Galatasaray Brian Birch (İngiltere) 1971-72 Galatasaray Brian Birch (İngiltere) 1972-73 Galatasaray Brian Birch (İngiltere) 1973-74 Fenerbahçe Didi (Brezilya) 1974-75 Fenerbahçe Didi (Brezilya) 1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı 1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı 1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic (Yugoslavya) 1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer 1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı 1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer 1981-82 Beşiktaş Dorde Milic (Yugoslavya) 1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic (Yugoslavya) 1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı 1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic (Yugoslavya) 1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic (Yugoslavya) 1986-87 Galatasaray Jupp Derwall (Almanya) 1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli 1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic (Yugoslavya) 1989-90 Beşiktaş Gordon Milne (İngiltere) 1990-91 Beşiktaş Gordon Milne (İngiltere) 1991-92 Beşiktaş Gordon Milne (İngiltere) 1992-93 Galatasaray Karl-Heinz Feldkamp (Almanya) 1993-94 Galatasaray Reiner Hollmann (Almanya) 1994-95 Beşiktaş Christoph Daum (Almanya) 1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira (Brezilya) 1996-97 Galatasaray Fatih Terim 1997-98 Galatasaray Fatih Terim 1998-99 Galatasaray Fatih Terim 1999-00 Galatasaray Fatih Terim 2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli 2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu (Romanya) 2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu (Romanya) 2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum (Almanya) 2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum (Almanya) 2005-06 Galatasaray Eric Gerets (Belçika) 2006-07 Fenerbahçe Zico (Brezilya) 2007-08 Galatasaray Cevat Güler 2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli 2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam 2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman 2011-12 Galatasaray Fatih Terim 2012-13 Galatasaray Fatih Terim 2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu 2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş 2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş 2017-18 Galatasaray Fatih Terim 2018-19 Galatasaray Fatih Terim 2019-20 Başakşehir Okan Buruk



EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Denizlispor

Yeni Malatya 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Gaziantepspor

Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa

Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 BB Erzurumspor

Fenerbahçe 1-2 Sivasspor

Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

SON GÖRÜŞÜLEN TEKNİK ADAMLAR VE SON DURUMLARI

Teknik direktör arayan Fenerbahçe yönetiminin talip olduğu isimlerin çoğunun transferi çeşitli nedenlerle imkansız hale gelirken, aday çemberi iyice daralıyor. İşte gündemdeki isimler ve son durumları:

Joachim Löw: Almanya Milli Takımı ile yollarını ayıran Alman teknik adam uzun müddet tatil yapıp dinlenmek istiyor. Fenerbahçe’nin ise beklemeye tahammülü yok.

Zlatko Dalic: Ali Koç’un “Geçen yıl görüştük” dediği Dalic’in Hırvatistan Milli Takımı ile sözleşmesi sürüyor. Görevde kalma ihtimali son derece yüksek.

Paulo Sosa: Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Boniek’in, “Kesinlikle bırakmayacağız” açıklamasıyla Portekizli teknik adamın transferi rafa kalkmış oldu.

Marco Silva: Fenerbahçe’nin uzun süre ilgilendiği ve bir ara transferinde önemli yol kat ettiği Portekizli çalıştırıcı, Fulham’la 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Paulo Fonseca: Sarı lacivertli taraftarların en çok beğendiği isim olan Portekizli teknik adamın menajeri Fenerbahçe ile görüşmediklerini açıkladı

Andre Villas-Boas: En son Fransa’da Marsilya takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör halen boşta ve Fenerbahçe’nin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

Christoph Daum: Bir köşede Fenerbahçe’nin teklifini bekliyor. Geçmişte uzun yıllar Türkiye’de çalışması ve Fenerbahçe’yi iyi tanıması en büyük avantajı.

Luis Casto: Halen Katar kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Portekizli teknik adam da Fenerbahçe gündeminde.

Nuno Espirito Santo: Tottenham ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın transferi ihtimali kalmadı.

Slaven Bilic: Sıcak bakıyor ama Guoan ile kontratı sürüyor. Transferi mucize.

Lucien Favre: Avrupa’nın 5 büyük liginde kalmak istiyor. Baskıdan uzak çalışmayı talep etmesi anlaşmayı zora sokuyor.

Igor Angelovski: Fenerbahçe, Igor Angelovski’nin menajeri ile resmi görüşmelere başladı. Igor Angelovski, Belek’te görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor. Anlaşma sonucuna göre ya İstanbul’a gelecek ya Skopje’ye dönecek.