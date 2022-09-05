Son Dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Bruma ve Serdar Dursun yok...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Bruma ve Serdar Dursun kadroda yer almayan futbolcular olarak dikkat çekti.

❌Mauricio Lemos

❌Filip Novak

❌Nazım Sangare

❌Bruma

❌Burak Kapacak

❌Serdar Dursun

📋 UEFA Avrupa Ligi kadromuz. 👇 pic.twitter.com/NWbgvUmMBf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2022

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasına perşembe günü çıkacak. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

JESUS 'BOĞAZIMDA DÜĞÜM GİBİ KALDI' DEDİ, KURADA YENİDEN KIEV GELDİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda şanssız şekilde elendiği Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Lig'inde de temsilcimizin rakibi olmuştu.

Temsilcimizin her iki maçta da üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen elendiği Dinamo Kiev, 1. torbadan katıldığı kura çekiminde Fenerbahçe ile aynı grupta yer aldı.

Haberin Devamı

Austria Wien maçı sonrası kura çekimi hakkında görüşü sorulan Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile tekrar karşılaşmak istediğini ifade ederken 'O maç boğazımda düğüm gibi kaldı' şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Jesus, UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi öncesi, "Bu da futbolun bir parçası. Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim” ifadelerini kullanmıştı.

KURA ÇEKİMİ SONRASI İLGİNÇ İSTATİSTİKLER (OPTA)

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Dinamo Kiev (Arsenal ile birlikte)

Avrupa kupaları tarihinde Rennes ile ilk kez eşleşen Fenerbahçe, bugüne kadar Fransız takımlarıyla oynadığı 19 maçın sadece beşini kazanabildi (3B 11M)

Avrupa kupaları tarihinde AEK Larnaca ile ilk kez eşleşen Fenerbahçe, bugüne kadar karşılaştığı tek Kıbrıs temsilcisi olan AEL Limassol'u her iki maçta da mağlup etmeyi başardı (2012/13 Avrupa Ligi grupları).

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Sırbistan temsilcisiyle eşleşirken; Kızılyıldız bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı dört maçta da Galatasaray'a rakip oldu ve bu karşılaşmalarda yenilgi almadı (2G 2B).

Haberin Devamı

Avrupa kupaları tarihinde Monaco ile ilk kez eşleşen Trabzonspor, Fransız takımlarıyla oynadığı altı maçtaki tek yenilgisini Ağustos 2009'da iç sahada Toulouse'dan aldı (3G 2B).

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde Ferencvaros ile ilk kez eşleşirken; Macar ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı ilk maçı Galatasaray'a karşı 4-0 kaybettikten sonraki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrıldı (1B).