Son Dakika: Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları kimler? Jorge Jesus sonrası yeni dönem için 5 aday birden... Yerli teknik adam sürprizi...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldukları maçın ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

JORGE JESUS'UN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

"Kupa kazanmak her zaman önemlidir çünkü Fenerbahçe 8 senedir kupa kazanamıyordu. Bu sebeple kazanmak anlamlıydı. Ülkenin en önemli ikinci kupasını kazandık. Oyuncularım, başkanımız ve taraftarlarımız için çok mutluyum."

"BU BİR VEDA"

Taraftarlar her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim. Fenerbahçe'nin renklerini savunduğum son gündü. Bugünden itibaren serbest bir teknik direktörüm. Başka maceralar arayışında olacağım.

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"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

"Bu kararı alalı bir süre oldu. Burada çalışmayı istemiyorum gibi bir durum değil. Türk halkı bana hep sevgi gösterdi. Türkiye'yi seviyorum. Şu anda bir karar almadım geleceğimle ilgili, bekleyeceğim."

YENİ HOCA ARAYIŞLARI BAŞLADI

Teknik direktör Jorge Jesus'un vedasının ardından yeni teknik adamın kim olacağı merakla bekleniyor. Portekizli hocanın ayrılık kararından önceden haberdar olan sarı lacivertli yönetimin, çalışmalara önceden başladığı öne sürülüyor.

MALİ GENEL KURUL'DA AÇIKLANABİLİR

Jorge Jesus'un vedası sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörün haftaya Mali Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK KOLTUĞU İÇİN 5 ADAY

VINCENZO MONTELLA

Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük görevi için en fazla konuşulan isim Vincenzo Montella. 2021 Eylül’ünden bu yana çalıştırdığı Adana Demirspor’da başarılı bir grafik çizmesinin yanında, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç gibi oyuncuları parlatması, mütevazı kişiliği ve futbolcularla sağlıklı ilişkiler kurması 48 yaşındaki teknik adamı adaylar arasında ilk sıraya taşıyor.

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ABDULLAH AVCI

Kulislerde Vincenzo Montella’dan sonra öne çıkan ikinci isim Abdullah Avcı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir ve Beşiktaş tecrübelerinin ardından çalıştırdığı Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan 59 yaşındaki Avcı’nın Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için gereken bilgi ve deneyime sahip olduğu düşüncesi hakim sarı lacivertli camiada.

MIRCEA LUCESCU

Jorge Jesus’un yerine geçebileceği konuşulan üçüncü isim ise Mircea Lucescu. Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’da görev yapan Dinamo Kiev’in Rumen hocası transferi zayıf bir ihtimal olsa da adaylar arasında bulunuyor. 77 yaşındaki Rumen teknik adamın, Dinamo Kiev ile sözleşmesi 2024'te bitiyor.

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SERGEN YALÇIN

Yerli teknik direktörler arasında Fenerbahçe'nin başına geçmesi muhtemel isimler arasında Sergen Yalçın da yer alıyor. Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonra siyah beyazlı kulüpten ayrılan ve o günden bu yana takım çalıştırmayan Yalçın'ın daha önceki dönemlerde de Fenerbahçe ile masaya oturduğu öne sürülmüştü.

Fenerbahçe iddialarıyla ilgili geçtiğimiz Nisan ayında konuşan Yalçın, "Hiçbir şeyden haberim yok. Kimse beni aramadı. Bir tek Trabzonspor'la görüştük. Biz önümüzdeki sezon çalışmayı düşünüyoruz. Fenerbahçe ve A Milli Takım'dan gelen hiçbir teklif yok. Bir de Fenerbahçe'nin başında Jesus varken bu soruya cevap vermem doğru olmaz. Böyle bir durum olsa herkes yazar ve duyulur. Gizli kalmaz ama böyle bir durum yok. Bizim ismimizin geçmesi tabii ki bizler için iyi. Demek ki doğru işler yapmışız" demişti.

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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran SERGEN YALÇIN, 2020/2021 sezonunda görev yaptığı siyah-beyazlılarla 1 Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. 50 yaşındaki deneyimli teknik direktör, 79 karşılaşmada 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 1,84 puan ortalaması yakaladı.

JOACHIM LOW

Sarı lacivertli takımın listesinde yer alması beklenen son teknik adam ise Joachim Löw. Fenerbahçe'nin Teknik direktör arayışında olduğu her dönemde Kadıköy'de futbolun başına geçeceği konuşan Alman teknik adam, son olarak geçtiğimiz sezon Jorge Jesus ile anlaşılmadan önce Ali Koç ile masaya oturmuştu.

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Joachim Löw, son olarak 2006-2021 yılları arası Alman Milli Takımı'nı çalıştırdı. Panzerler'in başında 198 karşılaşmaya çıkan 63 yaşındaki Alman teknik adam, 1 Dünya Kupası bir de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. 15 yıllık süreçte 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyetle 2,09 puan ortalaması tutturdu.