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Son Dakika: Fenerbahçe'nin göz bebeği Arda Güler için 10 milyon Euro'luk teklif!

#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçenin göz bebeği Arda Güler için 10 milyon Euroluk teklif

Fenerbahçe’nin göz bebeği olan Arda Güler, Avrupa’dan birçok takımın radarındaydı. Genç yıldız için harekete geçen ilk takım Lyon oldu. Fransız devinin 17 yaşındaki yıldız için 10 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncusu olan Arda Güler, geride kalan sezonda sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fanatik'in haberine göre; birçok Avrupa takımı tarafından takibe alınan, Barcelona ve Dortmund’un izlettirdiği 17 yaşındaki yıldız için harekete geçen ilk takım Lyon oldu.

Fransız ekibinin, Arda Güler’i kadrosuna katmak için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Fransız devinin, genç yıldız için 10 milyon Euro ile Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalacağı belirtildi. Ayrıca bir sonraki satıştan pay da önerilecek.

Bosz: Gelişime çok açık

Lyon, Lucas Paqueta’yı Newcastle’a satmaya hazırlanıyor. Houssem Aouar için ise Roma devrede. Fransız ekibinin özellikle Paqueta’nın yerine Arda Güler’i düşündüğü kaydedildi.

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Lyon’un teknik patronu Peter Bosz’un 17 yaşındaki yıldız için, “Gelişime çok açık. Paqueta’nın yeteneklerine benzer bir stili var. Fiziksel olarak güçlenip, topsuz oyunda daha etkili olursa çok değerli bir futbolcuya dönüşür” şeklinde rapor verdiği kaydedildi.

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe

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