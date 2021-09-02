Son Dakika: Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Dirar Süper Lig'de kalıyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Nabil Dirar'ın yeni adresi netleşiyor.

Bir süredir kendisine kulüp arayan 35 yaşındaki Faslı futbolcu Süper Lig'de kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hem Fenerbahçe hem de Nabil Dirar ile anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolünden geçen Dirar'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...