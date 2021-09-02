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Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Dirar Süper Lig'de kalıyor! Yeni takımı...

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Son Dakika: Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Dirar Süper Lig'de kalıyor! Yeni takımı...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'den ayrılacak isimler arasında yer alan Faslı futbolcu Nabil Dirar, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Nabil Dirar'ın yeni adresi netleşiyor.

Bir süredir kendisine kulüp arayan 35 yaşındaki Faslı futbolcu Süper Lig'de kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hem Fenerbahçe hem de Nabil Dirar ile anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolünden geçen Dirar'ın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Son Dakika: Fenerbahçenin kadroda düşünmediği Dirar Süper Ligde kalıyor Yeni takımı...

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