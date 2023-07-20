Son Dakika: Fenerbahçe'nin gözdesi Wilfried Zaha'dan geceye damga vuran paylaşım! Milyonlarca kez görüntülendi...

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Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve son olarak sarı - lacivertlilerden süre istediği belirtilen Wilfried Zaha'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kafası karışmış emoji ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun söz konusu paylaşımı, Türk taraftarların büyük ilgisini çekti. 30 binden fazla yorum alan paylaşım, 5.6 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Crystal Palace ile sözleşmesinin sonuna gelen ve bonservisini eline alan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE'Yİ SEVİNDİREN GELİME

Sky Sports'un haberine göre; Steven Gerrard'ın başında olduğu Al-Ettifaq kulübü, Wilfried Zaha transferinden çekildi. Masada sadece Crystal Palace'ın ver Fenerbahçe’nın teklifleri var. Yetenekli futbolcu, iki tekliften birini seçmek için düşünüyor.

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Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; FENERBAHÇE'nin son temasının ardından sarı lacivertli kulübe yanıt veren Wilfried Zaha, düşünmek için biraz daha süre istedi.