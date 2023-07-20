×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'nin gözdesi Wilfried Zaha'dan geceye damga vuran paylaşım! Milyonlarca kez görüntülendi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Wilfried Zaha
Son Dakika: Fenerbahçenin gözdesi Wilfried Zahadan geceye damga vuran paylaşım Milyonlarca kez görüntülendi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 08:54

Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Wilfried Zaha için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekibin teklifini düşünmek için süre istediği öne sürülen yıldız futbolcudan gelen paylaşım geceye damga vurdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve son olarak sarı - lacivertlilerden süre istediği belirtilen Wilfried Zaha'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kafası karışmış emoji ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun söz konusu paylaşımı, Türk taraftarların büyük ilgisini çekti. 30 binden fazla yorum alan paylaşım, 5.6 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Crystal Palace ile sözleşmesinin sonuna gelen ve bonservisini eline alan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE'Yİ SEVİNDİREN GELİME

Sky Sports'un haberine göre; Steven Gerrard'ın başında olduğu Al-Ettifaq kulübü, Wilfried Zaha transferinden çekildi. Masada sadece Crystal Palace'ın ver Fenerbahçe’nın teklifleri var. Yetenekli futbolcu, iki tekliften birini seçmek için düşünüyor.

Haberin Devamı

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; FENERBAHÇE'nin son temasının ardından sarı lacivertli kulübe yanıt veren Wilfried Zaha, düşünmek için biraz daha süre istedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Wilfried Zaha