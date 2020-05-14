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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Ada'yı ikiye böldü
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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Ada'yı ikiye böldü

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Ada'yı ikiye böldü
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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için İngiltere'de hareketlilik yaşanıyor.

İngiltere Championship’te Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Bromwich Albion’un, 2. sırada olduğu ligden Premier Lig’e çıkması halinde transferdeki ilk hedefinin Fenerbahçeli Vedat Muriç olduğu öne sürüldü.

Bazı taraftarlar, “Muriç yetenekli bir oyuncu. Bilic’le birlikte kendisini daha da geliştirebilir” şeklinde yorumlar yaparak Kosovalı golcüyü överken, bazı taraftarlar ise eleştirilerde bulundu.

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