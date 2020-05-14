Son Dakika | Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Ada'yı ikiye böldü

İngiltere Championship’te Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Bromwich Albion’un, 2. sırada olduğu ligden Premier Lig’e çıkması halinde transferdeki ilk hedefinin Fenerbahçeli Vedat Muriç olduğu öne sürüldü.

Bazı taraftarlar, “Muriç yetenekli bir oyuncu. Bilic’le birlikte kendisini daha da geliştirebilir” şeklinde yorumlar yaparak Kosovalı golcüyü överken, bazı taraftarlar ise eleştirilerde bulundu.