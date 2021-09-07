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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den U17 Milli Takım maçında şık asist
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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den U17 Milli Takım maçında şık asist

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U17 Milli Takımımız, deplasmanda hazırlık müsabakasında karşılaştığı Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin1 6 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, ilk golde şık bir asiste imza attı.

Bakü Olimpiyat Stadyumu yan sahasında oynanan maçta U17 Milli Takımımızın gollerini 40. dakikada Batuhan Çelik ve 80. dakikada Furkan Yöntem kaydetti.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, ilk golümüzde asisti yapan isim oldu. 16 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçta Zajc'ın golünün asistini de yapmıştı.

U17 Milliler, Azerbaycan ile 3 Eylül Cuma günü oynadığı özel maçı da 4-1 kazanmıştı.

Son dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Gülerden U17 Milli Takım maçında şık asist


Son dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Gülerden U17 Milli Takım maçında şık asist

Son dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Gülerden U17 Milli Takım maçında şık asist

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