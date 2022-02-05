Son Dakika: Fenerbahçe'nin genç forveti Fatih Yiğit Şanlıtürk Ümraniyespor'a transfer oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik dakikalar... Mucizeyi bekliyorlar Sadece birkaç metre kaldıKritik dakikalar... Mucizeyi bekliyorlar! Sadece birkaç metre kaldı#Fas
Koça sert eleştiri: Pamela Andersonın sevgilisini transfer ettinizKoç'a sert eleştiri: "Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz"#Hulusi Belgü
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz Hayat pahalılığı meselesini çözeceğizErdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz! Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Atatürk Anıtına çirkin saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Bir gün önce keşif yapmışlarAtatürk Anıtı'na çirkin saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Bir gün önce keşif yapmışlar#Samsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı 30 dakikalık yol 5 dakikaya indiCumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı! 30 dakikalık yol 5 dakikaya indi#Cumhurbaşkanı
Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak#TOKİ
Trabzonda 11ler belli oldu Avcıdan sürpriz tercih...Trabzon'da 11'ler belli oldu! Avcı'dan sürpriz tercih...#Süper Lig
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...#Nüfus
Son adım bardağı taşırdı Putin için düğmeye bastılar...Son adım bardağı taşırdı! Putin için düğmeye bastılar...#RUSYA
Bahçeliden 2023te yapılacak seçim için Hazırlıklı olun talimatıBahçeli'den 2023'te yapılacak seçim için 'Hazırlıklı olun' talimatı#MHP
Aziz Yıldırım sözleri Divana damga vurdu Bir kez daha adaylığını açıkladıAziz Yıldırım sözleri Divan'a damga vurdu! Bir kez daha adaylığını açıkladı#Fenerbahçe
Hande Yenerin kıyafeti olay oldu Perde üstüne bikini giymişHande Yener'in kıyafeti olay oldu! 'Perde üstüne bikini giymiş'#Hande Yener
Günde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: Ben neyi yanlış yaptımGünde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: 'Ben neyi yanlış yaptım?'#Leon Cooperman
Mezarında bari rahat bırakın'Mezarında bari rahat bırakın'#HABER
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'nin genç forveti Fatih Yiğit Şanlıtürk Ümraniyespor'a transfer oldu

#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Fatih Yiğit Şanlıtürk
Son Dakika: Fenerbahçenin genç forveti Fatih Yiğit Şanlıtürk Ümraniyespora transfer oldu

Ümraniyespor, Fenerbahçe'den Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü transfer etti

Haberin Devamı

TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor, Fenerbahçe'den Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü transfer etti. İki kulüp transferi eş zamanlı duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen, A Takımda da forma giyme şansına erişen genç oyuncularımızdan Fatih Yiğit Şanlıtürk öncelikli geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere bonservisiyle Ümraniyespor’a transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Ümraniyespor ise, "Kulübümüz Fenerbahçe'den Fatih Yiğit Şanlıtürk’ü 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Fatih’e hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." şeklinde bir duyuruda bulundu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu mücadelesinde Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye karşı forma giyen ve 1 de gol atan genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde de Olimpiakos'a karşı da forma şansı buldu.

Haberin Devamı

Erol Bulut döneminde de sarı lacivertli formayı terleten iki yönlü orta saha oyuncusu Ümraniyespor'a 2.5 yıllık imza attı.

Son Dakika: Fenerbahçenin genç forveti Fatih Yiğit Şanlıtürk Ümraniyespora transfer oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Fatih Yiğit Şanlıtürk

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs