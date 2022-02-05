Son Dakika: Fenerbahçe'nin genç forveti Fatih Yiğit Şanlıtürk Ümraniyespor'a transfer oldu

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TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor, Fenerbahçe'den Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü transfer etti. İki kulüp transferi eş zamanlı duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen, A Takımda da forma giyme şansına erişen genç oyuncularımızdan Fatih Yiğit Şanlıtürk öncelikli geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere bonservisiyle Ümraniyespor’a transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Ümraniyespor ise, "Kulübümüz Fenerbahçe'den Fatih Yiğit Şanlıtürk’ü 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Fatih’e hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." şeklinde bir duyuruda bulundu.



Bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu mücadelesinde Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye karşı forma giyen ve 1 de gol atan genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde de Olimpiakos'a karşı da forma şansı buldu.

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Erol Bulut döneminde de sarı lacivertli formayı terleten iki yönlü orta saha oyuncusu Ümraniyespor'a 2.5 yıllık imza attı.