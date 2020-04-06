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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Radomir Antic hayatını kaybetti
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 21:05,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Radomir Antic hayatını kaybetti

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Radomir Antic hayatını kaybetti
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La Liga'nın 3 büyük kulübünü de çalıştıran, futbolcu olarak kısa süre Fenerbahçe forması da giyen Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de 1977-1978 sezonunda forma giyen Radomir Antic, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Radomir Antic, Barcelona ve Atletico Madrid'de teknik direktörlük yapmıştı.

Antic’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic’in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.

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