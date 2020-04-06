Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Radomir Antic hayatını kaybetti
La Liga'nın 3 büyük kulübünü de çalıştıran, futbolcu olarak kısa süre Fenerbahçe forması da giyen Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de 1977-1978 sezonunda forma giyen Radomir Antic, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Radomir Antic, Barcelona ve Atletico Madrid'de teknik direktörlük yapmıştı.
Antic’in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic’in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.
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