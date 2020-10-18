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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'dan Galatasaray itirafı!
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Futbol
Haber Giriş: 18.10.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'dan Galatasaray itirafı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'dan Galatasaray itirafı!
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın daha önce Avrupa'da çalıştırdığı takımların rakiplerine kapıları kapalı.

Yunan basınından Fosonline'ın sitesinde yer verdiği röportajda Pereira, "Fenerbahçe, Olympiacos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.

Şimdilerde Çin'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran Pereira, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray'da çalışmak istemeyeceğini belirten Pereira, Benfica'nın ezeli rakibi Porto'da 2011-13 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaparken 2014-15 sezonunun ikinci yarısında da Panathinaikos'un ezeli rakibi Olympiacos'ta görev almıştı.(Fanatik)

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