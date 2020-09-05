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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao, Bahia'dan ayrıldı'!
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Haber Giriş: 05.09.2020 - 00:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao, Bahia'dan ayrıldı'!

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao, Bahia'dan ayrıldı'!
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Brezilya Ligi takımlarından Bahia, Fernandao ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Fenerbahçe ve Bursaspor'un eski golcüsü Fernando, Bahia'dan ayrıldı.

Brezilya ekibi Bahia ayrılığı "Bahia, Fernandao ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır" ifadeleriyle duyurdu.

33 yaşındaki forvet; geçen sezon forma giydiği 9 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Fernando, Süper Lig'de ise 171 maçta 88 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.

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