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Son dakika: Fenerbahçeli Max Meyer'in yeni adresi Danimarka!

#Transfer#Max Meyer#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçeli Max Meyerin yeni adresi Danimarka

Danimarka ekibi Midtjylland, Fenerbahçe'den Max Meyer'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Sezon başında Köln'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen ancak yeterli performansı sergileyemeyen Max Meyer, Midtjylland'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Danimarka ekibi, transferi henüz duyurmazken Meyer'in sezon sonuna kadar kiralanması bekleniyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken 1 gol attı.

Danimarka ekibi sosyal medya hesabından bir sözleşme fotoğrafı paylaşarak Meyer transferine göndermede bulundu.

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#Transfer#Max Meyer#Fenerbahçe

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