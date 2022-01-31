Son dakika: Fenerbahçeli Max Meyer'in yeni adresi Danimarka!

Sezon başında Köln'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen ancak yeterli performansı sergileyemeyen Max Meyer, Midtjylland'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Danimarka ekibi, transferi henüz duyurmazken Meyer'in sezon sonuna kadar kiralanması bekleniyor.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken 1 gol attı.
Danimarka ekibi sosyal medya hesabından bir sözleşme fotoğrafı paylaşarak Meyer transferine göndermede bulundu.
⌛️ Danimarka ekibi Midtjylland, Fenerbahçe'den Max Meyer'i açıklamaya hazırlanıyor.https://t.co/6mHArni7Bd
⌛️ Danimarka ekibi Midtjylland, Fenerbahçe'den Max Meyer'i açıklamaya hazırlanıyor.https://t.co/6mHArni7Bd— Spor Arena (@sporarena) January 31, 2022