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Son Dakika: Fenerbahçe'den transferde Umut Nayir hamlesi

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#Transfer#Fenerbahçe#Umut Nayir
Son Dakika: Fenerbahçeden transferde Umut Nayir hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 15:45

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Valencia ve Serdar Dursun'un ayrılma ihtimalini masaya yatıran sarı lacivertliler, hücum hattını golcü futbolcu Umut Nayir ile güçlendirmek istiyor.

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Fenerbahçe’de gündem golcü transferi. Enner Valencia ile Serdar Dursun'un olası ayrılığı, sarı lacivertli yönetimin forvet arayışlarını hızlandırdı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Hangikredi Ümraniyespor’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir’i gündemine aldı.

İstanbul ekibiyle bu sezon 32 maçta forma giyen milli futbolcu, ligde 17 kez rakip fileleri havalandırırken 3 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Performansıyla beğeni toplayan ve Umut Nayir, son hafta maçları öncesi, 2022-2023 sezonunun en fazla gol atan yerli oyuncusu konumunda.

29 yaşındaki oyuncu daha önce Beşiktaş, Hajduk Split, Bitexen Giresunspor ve Bursaspor gibi takımlarda mücadele etti.

Siyah beyazlı formayla 30 maça çıkan Umut Nayir, rakip fileleri 6 kez havalandırmıştı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Umut Nayir

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